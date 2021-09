Tourisme / Fin de l’opération Staycation : le bilan est positif

Programmée en juillet et août, l’opération « I am Saint-Martin Staycation » s’est clôturée mardi dernier.

Durant ces « vacances locales », vous avez été plus de 4600 usagers à les avoir appréciées pendant deux mois, grâce aux 13 000 bons de réduction offerts et à utiliser dans les commerces partenaires. L’Office de Tourisme, qui porte cette opération pour la deuxième année consécutive, tient à remercier très chaleureusement les 81 entreprises partenaires, les nombreux utilisateurs des bons de 100, 30 ou 15 euros sans oublier la CCISM pour son soutien au programme. Ces bons cadeaux permettaient de profiter des plaisirs de Saint-Martin dans les hébergements, restaurants, boutiques et activités partenaires. Il s’agissait cette année d’un « Staycation 2021 » connecté grâce à la toute nouvelle application qui mettait à isposition des usagers les bons de réduction sous forme de QR Codes. La président de l’office de tourisme se réjouit du succès de l’opération. « La 2ème édition de Staycation confirme la pertinence de cette initiative, j’adresse mes plus vifs remerciements aux entreprises qui ont joué le jeu et à tous ceux qui en ont profité pour consommer local » souligne Valérie Damaseau, la présidente de l’Office de Tourisme

• Un booster économique

Pour l’Office de Tourisme, Staycation permet d’encourager la mobilisation des socioprofessionnels dans la promotion de notre destination touristique, ainsi que l’appropriation de son territoire par la population : « Au plan local, nous sommes tous les premiers ambassadeurs de notre île et il est important que chacun puisse ainsi découvrir l’offre touristique de notre belle destination » confirme la présidente.

Dans le contexte sanitaire actuel, Staycation a aussi pu apporter une bouffée d’oxygène aux socio-professionnels qui se sont associés au programme. Une opération qui, grâce à la participation des visiteurs (excepté pour la catégorie hébergement) a également permis aux entreprises participantes de bénéficier d’une belle exposition de leur offre auprès de la clientèle internationale.

« Avec Staycation, l’Office de Tourisme tient à démontrer son engament à valoriser le territoire et à soutenir ses forces vives, en s’appuyant sur des actions fortes et innovantes », explique l’institution en charge de la promotion de l’île de Saint-Martin.