Éducation : Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire accueillis dans certains établissements

Une dérogation a été établie pour l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire accueillis dans certains établissements cette semaine. En raison de la situation sanitaire tendue au Antilles la rentrée scolaire a été reportée au 13 septembre pour tous les élèves des établissements d’enseignement et de formation publics et privés, écoles, collèges et lycées de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Afin de limiter l’impact sur l’organisation des parents travaillant dans les secteurs liés à la gestion de la crise sanitaire, les services de l’Éducation Nationale ont mis en place un dispositif d’accueil visant à recevoir les enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. En ce qui concerne les établissements publics, il s’agit du collège Mont des Accords et de l’école Emile Choisy. Pour les établissements privés, l’école Happy School, l’école au bord de l’eau et l’école Jean de la Fontaine.

La liste des professions éligibles au dispositif d’accueil des enfants figure sur l’annexe 2 de l’arrêté n°2021/196/PREF/CAB, publié sur le site internet de la préfecture au lien suivant :

http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/Media/Fichiers/RAA-2021-196.