Manifestation de vendredi dernier : La mobilisation s’est intensifiée !

Après deux mois de grève à la Collectivité, la mobilisation s’est renforcée de manière significative. Après une manifestation dans les rues de Marigot, les grévistes ont reçu un soutien de poids. Les transporteurs ont bloqué les principaux axes de Saint-Martin.

Au moment où, le porte-parole des agents de la Collectivité en grève depuis maintenant deux mois, Albert Blake arrache le micro des mains de Daniel Gibbs, la mobilisation prend alors une toute autre ampleur. Après avoir manifesté dans les rues de Marigot, les grévistes qui ont reçu des soutiens importants ces dernières semaines ont exigé des réponses du président de la Collectivité.

En réalité, ils ont exigé une seule réponse de la part de Daniel Gibbs.

Il s’agit du premier point des revendications, la demande de départ immédiat de la Directrice générale des services de la Collectivité (DGS), Christiane Ayache. « Monsieur le président, nous vous le demandons clairement, allez-vous nous faire continuer à travailler avec madame Ayache. Oui ou non ? », questionnait Albert Blake, secrétaire général du syndicat Uni.t 978.

L’instant est crucial, le président Gibbs entame sa réponse : « vous savez monsieur Blake, il existe une manière administrative de régler cette affaire ». S’en est trop pour le porte-parole et pour la foule de manifestants présents ce vendredi matin. Le micro est arraché des mains du président de la Collectivité. Daniel Gibbs tente difficilement de se frayer un chemin pour regagner la Collectivité. Les manifestants scandent et réclament le départ de la DGS. L’ambiance est quelque peu tendue. Cet épisode marque un tournant. Deux heures plus tard, les grévistes obtiennent un renfort de poids.

• Morve Valois et Bellevue bloqués

Ce vendredi 3 septembre, il est aux alentours de midi, les transporteurs qui étaient pré-positionnés depuis le matin aux abords de Marigot s’installent au rond-point de Bellevue, puis à la sortie de la zone commerciale. L’axe menant à la partie hollandaise est complètement bloqué. Au même moment, le même scenario se déroule au rond-point d’agrément. Finalement les transporteurs décident de s’installer au sommet de Morne Valois.

Inutile de bloquer la route menant à Sandy Ground puisque la circulation sur le pont est déjà fermée. A la mi-journée, Saint-Martin est bloquée.

Durant l’après-midi les transporteurs débloquent Morne Valois quelques instants, puis bloquent à nouveau. La mobilisation s’est clairement intensifiée. Conscient de la gravité de la situation, le Préfet a reçu les manifestant vendredi après-midi.

Au bout des négociations effectuées au sein de la Préfecture, le Collectif a accepté de lever les barrages vendredi soir, après avoir eu la certitude de pouvoir entamer des négociations en présence du Préfet et du président de la Collectivité. La réunion est prévue ce matin à 9 heures, en présence de Daniel Gibbs cette fois.