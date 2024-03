TOURISME : Saint-Martin invité d’honneur du Salon du Voyage et des Vacances de Martinique

La participation de l’Office de Tourisme de Saint-Martin au Salon du Voyage et des Vacances à Madiana, du 1er au 3 mars derniers, a été couronnée de succès. Sous le signe de la convivialité et de la découverte, la délégation a présenté en musique et dans un éclat de saveurs ses attraits aux Martiniquais.

Pari gagné pour Saint-Martin, invité d’honneur de la 24ème édition de ce rendez-vous apprécié des passionnés du voyage et des Martiniquais à la recherche d’idées vacances. Cette participation au salon s’inscrit dans la continuité des actions menées tout au long de l’année par l‘Office de Tourisme de Saint-Martin afin de mieux faire connaître et vendre la destination au plus grand nombre.

Avec le St Maarten Tourism Bureau, l’Office de Tourisme de Saint-Martin a fait le déplacement avec quelques-uns de ses acteurs touristiques emblématiques, notamment le Grand Case Beach Club, le 978 Sanctorum, le 978 Beach Lounge, ainsi que le Holland House Beach Club. Les talents culinaires du Chef Jackson, lauréat du deuxième prix du meilleur traiteur lors du Festival de la Gastronomie, ont enchanté les papilles des visiteurs. Grâce à ses créations inspirées de la cuisine de Saint-Martin, petits et grands ont eu l’opportunité, lors d’une dégustation au rythme envoûtant du groupe traditionnel de steel pan, Gunslingers Steel Band, de voyager à travers les saveurs de l’île.

Ce salon était également l’occasion pour l’Office de Tourisme de rencontrer non seulement le directeur du Comité Martiniquais du Tourisme, Bruno Brival pour échanger sur les connexions à renforcer entre les deux îles. En parallèle, Grégoire Dumel, responsable du marché local et régional a pu réaliser des interviews médias avec M. De Creny au sein des locaux de Fusion TV et Mme Rudloff représentant ViàATV.

14 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter