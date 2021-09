CULTURE : Jean Jéhan publie son premier roman

«Et si le futur nous réservait le meilleur dans un monde où l’humain retrouverait toute sa place, avant de se débarrasser de son enveloppe charnelle.» Voici le fil conducteur du premier livre que Jean Jéhan a écrit et publié, Comme un parfum d’écume quantique.

Le personnage principal «s’introduit incidemment dans une zone obscure du web pour retrouver les traces d’un amour de jeunesse». Jean Jéhan a planté le décor à Nantes, la Réunion, Mayotte et Saint-Martin. «Au départ l’histoire devait se déroulée dans le décors unique de l’île de Saint-Martin. Puis il est apparu intéressant de propulser le personnage principal dans plusieurs décors, afin d’affirmer la puissance des technologies de traçage d’un individu», convient-il.

Jean Jéhan est un ancien fonctionnaire et réside à Saint-Martin depuis 2004. Il s’est mis à la rédaction de cette histoire il y a trois ans. «En écrivant, j’ai pris du plaisir. Je me suis pris au jeu. A chaque fois que je me remettais à écrire, je rentrais dans l’aventure », reconnaît-il.

Jean Jéhan est déjà en train de travailler sur la suite de l’histoire. «Elle mettra en scène le descendant d’un des personnages, qui suite à un bug informatique, se voit contraint de fuir son pays et venir se cacher à Saint-Martin en 2150 sur une île qui n’est plus imprégnée des bruits des bateaux à moteur et des jet-skis.», annonce-t-il.

Comme un parfum d’écume quantique est disponible dans à la Libraire des îles, à la librairie du bord du mer ainsi que dans les bureaux de tabac à la Baie orientale et à Hope Estate ainsi que dans la boutique Autour de la ferme à Marigot. Il est aussi accessible sur les sites coollibri.com et de la Fnac.