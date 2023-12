Handicap à Saint-Martin : vers une société plus inclusive

Les Rencontres du Handicap se sont tenues fin novembre dernier à la CCISM afin de promouvoir l’inclusion et sensibiliser les entreprises aux enjeux du handicap dans le monde professionnel.

Tout au long de la journée, la salle Opale de la CCISM habillée de nombreux stands d’informations tenus par les partenaires n’a pas désempli. Cet évènement porté par la DEETS a offert une plateforme unique pour le partage d’idées novatrices afin de créer un environnement de travail plus inclusif. Pour inaugurer les Rencontres du Handicap, Marie Martin, référente Handicap à la CCISM, Michel Vogel, membre de la CCISM représentant la présidente Angèle Dormoy, Nathalie Rubini, directrice de Pôle Emploi/CAP Emploi, Michel Petit, 4ème VP de la COM et Fabien Sésé, secrétaire général de la préfecture. Lors de son discours d’ouverture, Nathalie Rubini appelait tous les acteurs à se mobiliser pour fluidifier les parcours : « Avec 101 demandeurs d’emploi en situation de handicap identifiés et inscrits, 15 retours à l’emploi et 6 personnes en situation de handicap en immersion en 2023, c’est ensemble que nous irons plus loin ». Michel Petit a quant à lui insisté sur l’importance de changer le regard sur le handicap et de casser les préjugés : « Cette journée participe pleinement à ça ». Fabien Sésé a rappelé les trois grands axes pour bâtir une société plus inclusive : l’accessibilité et la mobilité, la scolarisation des enfants en situation de handicap et l’insertion par l’emploi. La chanteuse et marraine de l’évènement, Swé, a ensuite raconté son parcours de vie inspirant durant lequel elle a fait de sa cécité à 95% une force que rien n’arrête : « Au début de ma carrière, j’ai camouflé mon handicap pour que le public se concentre sur ma musique. (…) Plus tard, j’ai choisi de mettre en avant ma personne et mon handicap afin de mettre le doigt sur les choses à améliorer, surtout en mobilité ». Devant une assemblée captivée par sa voix enivrante, Swé a interprété une de ses chansons, telle une bénédiction. Autre moment fort et puissant, le lancement officiel du film-reportage poignant « Main dans la main : l’emploi pour tous » réalisé en partenariat par la CCISM, Agefiph et Nozin Prod qui trace le portrait de Michel Conesa, Jean-Pierre Crochepierre, François Le Hello et Alexandre Laffay, personnes en situation de handicap qui soulignent les lacunes dans le système français pour l’accompagnement des gens concernés mais également les progrès au fil des années. Ces belles Rencontres du Handicap se sont poursuivies avec deux tables rondes sur l’accès aux droits et les possibilités de recrutement et d’alternance à Saint-Martin entre lesquelles le public pouvait également découvrir le Bricobus des Compagnons Bâtisseurs. _Vx

Pour visionner le reportage : https://www.ccism.fr/pr-agefiph

92 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter