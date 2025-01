REMERCIEMENT : Un Arbre de Noël magique avec l’association Famn Vayan

L’association Famn Vayan a offert un moment inoubliable à de nombreuses familles lors de son Arbre de Noël. Ce rendez-vous festif a rassemblé enfants et parents autour d’une ambiance chaleureuse et conviviale, marquée par des éclats de rires et des sourires émerveillés.

Un grand merci a été adressé à Martine Beldor, élue en charge de la Vie Associative, pour sa présence et son soutien, ainsi qu’aux bénévoles et partenaires sans qui cet événement n’aurait pas été possible. Point culminant de cette journée, le passage du Père Noël a enchanté les plus jeunes. Avec son habit rouge et sa hotte bien remplie, il a distribué pas moins de 53 cadeaux aux enfants âgés de 1 à 12 ans. Une belle surprise qui a illuminé leurs regards et marqué leur cœur. Cet Arbre de Noël n’a pas seulement été une fête : il a aussi permis de renforcer les liens entre les familles et de célébrer l’esprit de solidarité cher à Famn Vayan. L’association réitère sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un succès et donne déjà rendez-vous pour ses prochains projets. L’équipe de Famn Vayan se réjouit de pouvoir continuer à œuvrer pour la communauté avec autant de générosité et de partage. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter