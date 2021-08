Catastrophe Naturelle : Puissant séisme à Haïti, le bilan est lourd

La terre a tremblé à Haïti le samedi 14 août dernier vers 8h30 du matin. Un violent séisme de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter qui a fait d’après un premier bilan provisoire quelques 1300 victimes et plus de 5700 blessés.

En proie à une crise politique depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, l’île d’Haïti vient de vivre un nouveau tremblement de terre. Ressenti sur la totalité du pays, le séisme de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter a frappé le sud-ouest d’Haïti samedi à 08H29 à une dizaine de kilomètres de la ville de Saint-Louis-du-Sud selon des données de l’Institut américain de géophysique.

« Les opérations de recherche et sauvetage et la prise en charge des blessés sont pour l’instant la priorité » rapporte la protection civile qui dénombre plus de 30 000 familles sinistrés. « 13,694 maisons sont détruites et 13,785 maisons endommagées dans les 3 départements les plus affectées (Sud, Grand ’Anse et Nippes). De nombreux bâtiments publics (hôpitaux, écoles, hôtels, églises, entreprises privées…) ont subi des dommages ou se sont effondrés » confirme la presse locale selon un dernier rapport de la Protection Civile. Pour sa part, Médecin Sans Frontière, l’association humanitaire internationale, évoque « des dégâts considérables ». « Plusieurs équipes tentent à l’heure actuelle d’atteindre les régions les plus touchées pour évaluer la situation et la façon dont MSF peut soutenir la réponse locale » précise l’association alors que la dépression tropicale « Grace » vient également de toucher le pays. Sur les réseaux sociaux, les témoignages et les images qui circulent ravivent les souvenirs douloureux du violent séisme du 12 janvier 2010 qui avait fait plus de 200 000 victimes.