MéTéO : Une nouvelle vigilance « vagues-submersion » instaurée par Météo France

En amont du passage de la tempête Grace le week-end, les îles du Nord ont été placées en vigilance jaune pour notamment «vagues-submersion». Il s’agit d’une nouvelle vigilance qui remplace celle pour «mer dangereuse à la côte» depuis le 1er juillet dont l’objectif est de mieux anticiper les montées du niveau de la mer, mieux identifier les zones à risques et ainsi renforcer la protection des populations sur le littoral.

«En continuant bien évidemment de prendre en compte les vagues et les déferlements sur les zones littorales, cette nouvelle vigilance va aussi intégrer le risque de submersion marine (entendez inondations côtières) à une échelle infra-territoriale, c’est-à-dire à une échelle plus fine se traduisant par plusieurs zones par territoire », précise Météo France qui a identifié trois zones à Saint-Martin, deux à Saint-Barthélemy, onze dans l’archipel guadeloupéen, neuf en Martinique et deux en Guyane.

A Saint-Martin, les zones concernées sont la zones de Terres Basses à Sandy Ground (de Baie Longue à la pointe Arago), la zone de Marigot à Grand Case (de la pointe Arago à Eastern Point) et la zone Eastern Point Babit.

En cas de danger sur l’une de ces zones, la vigilance sera activée et Météo France l’indiquera sur sa carte : une bande littorale jaune, orange ou rouge sera matérialisée. En l’absence de danger le niveau vert n’apparaîtra par contre pas sur la carte.