VOYAGE / Nouvelles règles d’entrée à Juliana pour les résidents

Les règles d’entrée à l’aéroport Juliana ont changé hier. Seuls les résidents vaccinés des deux parties de l’île revenant des Etats-Unis ou du Canada n’ont pas besoin de test. Les résidents (vaccinés ou non) en provenance d’un pays vert (risque faible) n’ont pas besoin non plus de test.

Les résidents en provenance d’un autre pays (orange ou rouge) doivent présenter les résultats négatifs d’un test PCR datant de moins de 72 heures. Cependant, un test antigénique est accepté pour les résidents vaccinés en provenance d’un pays orange de même que pour les résidents non vaccinés en provenance des USA ou du Canada.

Enfin, il est rappelé que tous les résidents (y compris ceux de la partie française) quelque soit leur âge doivent en ligne remplir le formulaire d’entrée sur le territoire de Sint Maarten. Le formulaire doit aussi être rempli pour les enfants de moins de 10 ans même s’ils ne doivent pas présenter de test. Un email de pré-acceptation est envoyé par le gouvernement à chaque personne ; cette pré-autorisation doit être montrée aux personnels des compagnies aériennes au moment de l’embarquement ainsi qu’aux personnels de l’immigration à Sint Maarten.

https://stmaartenehas.com/application-form/