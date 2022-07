L’agence postale de Quartier d’Orléans doit ouvrir à la rentrée

C’est la dernière ligne droite. L’agence postale territoriale de Quartier d’Orléans a enfin son bâtiment et l’ouverture est annoncée pour la rentrée. C’est un service qui avait disparu depuis 2017 de Quartier d’Orléans.

L’agence se trouvera au niveau de la résidence des Hirondelles, derrière le stade Thelbert Carti. Un projet qui a pris du retard ces derniers mois à cause de la difficulté des différentes parties à se mettre d’accord sur le lieu car la Préfecture, la Collectivité, la direction régionale de La Poste et la Semsamar étaient engagées dans les négociations. Le pôle regroupera plusieurs antennes comme France Service. « Presque tous les services d’une agence classique y seront proposés », indique Anne Berthy Boudon, nouvelle directrice régionale de La Poste, qui était en visite à Saint-Martin ce lundi 25 juillet. La différence, c’est que l’agence sera gérée par la Collectivité. En mars, le Conseil exécutif avait validé une convention avec La Poste. Elle prévoyait que la Collectivité fournisse le local et que des agents territoriaux assurent le service. En contrepartie, il était prévu que La Poste verse une indemnité correspondant à une partie des dépenses. _Pc

