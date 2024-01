CARAÏBE : Décès de l’acteur d’Hollywood Christian Oliver dans le crash de l’avion aux Grenadines

L’enquête pour déterminer les causes de l’accident de l’avion privé qui s’est écrasé en mer le 4 janvier 2024, après son décollage de l’aéroport de l’île de Bequia a débuté. Parmi les quatre personnes décédées figuraient l’acteur d’Hollywood, Christian Oliver, ses deux filles et le pilote.

Les autorités ont déclaré que l’avion a décollé de l’aéroport JF Mitchell le jeudi 4 janvier vers 12 h 11, heure locale. « Quelques instants après le décollage, l’avion a rencontré des difficultés et a plongé dans l’océan », indique le communiqué de la police. La carcasse de l’avion a été rapidement localisée par des pêcheurs et les garde-côtes locaux près de l’île de Petit Nevis. Malheureusement, les secours n’ont pu que constater le décès des quatre occupants de l’appareil. D’après les premiers témoignages, l’avion a piqué du nez puis s’est écrasé en mer à une grande vitesse, une panne du moteur étant la piste privilégiée des enquêteurs. L’épave de l’avion a été ramenée à terre ce lundi 8 juillet. Une enquête a été ouverte par l’Aviation Civile de la Caraïbe de l’Est pour déterminer toutes les circonstances du drame.

Le pilote de l’avion, Robert Sachs, vivait à Bequia depuis 40 ans où il dirigeait un centre de plongée avec sa femme. Il transportait l’acteur Christian Klepser, mieux connu sous le nom de Christian Oliver (son nom de scène, ndlr), et ses deux filles âgées de 12 et 10 ans, vers l’aéroport international de Sainte-Lucie où ils devaient prendre un avion pour retourner chez eux aux États-Unis.

Le crash de l’avion a fait beaucoup parler dans le monde cinématographique. L’acteur Christian Oliver avait 51 ans, et de nombreux films et séries à son actif, en Allemagne comme à Hollywood. Il avait notamment joué dans la série allemande « Alerte Cobra », et avait eu des seconds rôles dans de grosses productions américaines comme « Speed Racer » et « Indiana Jones et le Cadran de la Destinée ». Il avait également travaillé avec le réalisateur Steven Soderbergh dans The Good German, où il donnait la réplique à Cate Blanchett et à George Clooney. _AF

