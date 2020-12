Appel d’offres : La SAS Tintamarre publie un marché de travaux pour déployer la fibre optique sur le territoire de Saint-Martin

La Collectivité de Saint-Martin s’est engagée après le passage dévastateur de l’ouragan IRMA, le 6 septembre 2017, à ouvrir un grand chantier d’enfouissement des réseaux électriques et fibrés.

Alors que l’enfouissement des réseaux d’électricité est réalisé à 90% en partenariat avec EDF, l’enjeu consiste aujourd’hui à lancer la deuxième phase d’enfouissement des réseaux de fibre optique pour une couverture maximale du territoire et un accès très haut débit à l’internet pour nos concitoyens.

Pour mener à bien ce chantier d’envergure et assurer la résilience des réseaux de télécommunication, la Collectivité a choisi de créer, courant 2020, la société SAS Tintamarre, dont elle est co-actionnaire avec la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) et Dauphin Telecom.

Pour permettre le déploiement de la fibre dans les meilleurs délais, la SAS Tintamarre est chargée de concevoir et d’opérer une infrastructure de génie civil. Ainsi, dans le cadre du volet conception, elle a tout d’abord lancé une opération d’identification des entreprises locales de génie civil par la méthode du sourcing dans le but de connaître les moyens et la technicité disponibles sur le territoire.

La SAS Tintamarre a lancé une invitation à ces entreprises, le 7 octobre dernier, afin de les rencontrer, de leur présenter le projet d’enfouissement et le futur marché de travaux. Sur les 21 entreprises présentes lors de cette réunion d’information, 12 ont répondu favorablement à l’appel à compétences qui consistait à identifier en amont du futur marché public, leurs savoir-faire et leurs moyens d’action.

Ce large panel d’entreprises, ainsi que l’ensemble des opérateurs économiques du secteur, sont invités à répondre, à l’appel d’offres de travaux, qui vient d’être publié par la SAS Tintamarre sur la plateforme www.marchés-sécurisés.fr

Le marché de travaux pour la réalisation d’infrastructures souterraines pour l’installation de supports de réseaux FTTX, a effectivement été lancé le 13 décembre 2020 et comporte trois lots distincts :

Lot 1 : Réalisation d’infrastructures souterraines – supports de réseaux FTTX sur la partie Ouest du territoire de la Collectivité de Saint-Martin

Lot 2 : Réalisation d’infrastructures souterraines – supports de réseaux FTTX sur la partie Nord du territoire de la Collectivité de Saint-Martin

Lot 3 : Réalisation d’infrastructures souterraines – supports de réseaux FTTX sur la partie Est du territoire de la Collectivité de Saint-Martin

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est d’ores et déjà téléchargeable sur le site sécurisé www.marchés-sécurisés.fr (sélectionner la coche « travaux » et la localisation « saint-martin »).

L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 29 janvier 2021 à midi (12h00 locales).