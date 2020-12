Gendarmerie : Plusieurs contrôles anti-fraude effectués dans des garages

Le lundi 14 décembre dernier, trois contrôles de garages ont été effectués dans le cadre du COTAF (Commission Territoriale Anti Fraude).

10 gendarmes, accompagnés des services de la DEAL et de la DIECCTE ont visité deux garages localisés à Quartier d’Orléans et un autre à Concordia. Les investigations dans les deux premiers garages à Quartier d’Orléans n’ont pas donné lieu à des suites judiciaires, en revanche le garage à Concordia a permis de constater une non déclaration d’activité pour le gérant et une non déclaration de salarié. Au cours des investigations, les enquêteurs constatent la présence de produits stupéfiants dans l’atelier de ce commerce. Plus d’une centaine de grammes de cannabis seront saisis et une personne placée en garde à vue. Plusieurs deux roues seront également saisis pour vérifications, ces derniers ayant des numéros de série liés ou peu lisibles.