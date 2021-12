Communiqué Gendarmerie

Avec la résurgence de l’épidémie Covid et son variant Omicron dans de multiples pays, et considérant l’afflux de touristes sur l’ile, il convient de redoubler de vigilance afin de permettre aux saint martinois de pouvoir assurer une activité économique satisfaisante et un environnement sanitaire maitrisé.Pour rappel, les ERP n’appliquant pas le pass sanitaire doivent toujours appliquer les mesures barrières (affichage, port du masque lors des déplacements, distance de 2 m entre les tables, pas plus de 8 par table….) Ou consulter l’arrêté http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/Media/Fichiers/RAA-2021-253