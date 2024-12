AMÉNAGEMENT : Marigot se pare d’un nouveau mobilier urbain

La Collectivité a lancé une initiative d’embellissement du centre-ville de Marigot, avec une première phase dédiée à l’installation de mobilier urbain. Depuis peu, des bancs ont été posés sur la rue du Général de Gaulle, offrant ainsi des espaces de repos pour les visiteurs et les habitants.

Ce projet s’inscrit dans une démarche globale visant à revitaliser et verdir le cœur de Marigot. Prochainement, de grands pots de fleurs viendront enrichir ce nouvel aménagement, et les fosses laissées vides depuis des années seront replantées, renforçant l’attrait esthétique et écologique du centre-ville. La Collectivité souhaite associer les commerçants à cette transformation. Une évaluation des installations actuelles sera réalisée pour ajuster les aménagements en fonction des retours d’expérience et des besoins constatés. Ces efforts reflètent une volonté d’améliorer le cadre de vie à Marigot, tout en offrant aux touristes une expérience plus agréable et accueillante dans ce secteur phare de l’île. _Vx

