PORTRAIT / Jeremy Watt : “Quand tu fais quelque chose avec le cœur, tu peux le faire toute ta vie”

Âgé de 34 ans, Jeremy Watt fonde l’association Madtwoz Family en 2012 dans le quartier prioritaire de Sandy Ground. Pour pallier le chômage, l’échec scolaire et le manque d’activités sur l’île, Madtwoz Family œuvre quotidiennement pour la culture et l’éducation des jeunes.

Né à Saint-Martin, le fondateur de l’association explique que c’est son parcours de vie qui l’a amené, un jour, à se tourner vers les autres : “Quand on est jeune, on est facilement influencé par la rue lorsqu’on se sent rejeté par les autres ou le milieu scolaire. Pourtant, le talent et le savoir-faire sont partout ! Alors, j’ai voulu créer une association, ou plutôt une famille, pour tous ceux qui se sentent rejetés, comme je l’ai été”. Ému, Jeremy décrit Madtwoz Family comme une véritable identité où l’on partage tous les mêmes valeurs humanistes. Passionné de rap, c’est à l’âge de 10 ans que tout commence pour M. Watt : “Au départ, on était qu’une bande de copains qui partageait le même intérêt pour la musique et le rap”. C’est à cette époque que le terme “Madtwoz”, signifiant “Cool ensemble”, est inventé par le groupe d’amis, loin d’imaginer qu’une dizaine d’années plus tard, un des édifices les plus colorés et vivants de Sandy Ground arborera cette expression porteuse de sens et d’ambition : “Madtwoz Family”.

La genèse de Madtwoz Family

À peine lancé dans la musique, Jeremy part très tôt s’installer dans le New Jersey pour poursuivre ses études au lycée. Il passera 9 ans aux États-Unis avant que la prison ne le tienne à l’écart de ses projets pendant plusieurs années. À l’issue de sa condamnation, Jeremy revient sur sa terre natale et s’engage peu à peu auprès des jeunes de Sandy Ground : “Quand je suis revenu dans mon quartier, j’ai vu que rien n’avait changé. Les jeunes n’avaient toujours pas d’activités autour desquelles s’épanouir, alors j’ai commencé à mettre en place des événements pour les enfants. J’utilisais le restaurant de ma mère comme local où j’installais des jeux sur les tables”. Soutenu par la Collectivité de Saint-Martin et une dizaine de partenaires, il parvient à rassembler 18 personnes autour de son concept, en 2012. Aujourd’hui, ils sont plus d’une centaine de membres et volontaires engagés.

Le regard tourné vers l’avenir

Prochainement, l’association se penchera davantage sur la petite enfance : “On aimerait se concentrer sur le périscolaire, les activités pour les plus petits et les voyages pour les oubliés des vacances. Étant issu d’une famille monoparentale, je sais qu’il est difficile de partir en voyage dans ces conditions. De ce fait, beaucoup ne voyagent pas et restent dans le quartier pendant les vacances. Alors, j’aimerais leur permettre de visiter d’autres pays, s’ouvrir à d’autres choses en voyageant”, confie Jeremy. Douze ans après la création de Madtwoz Family, Jeremy fait le bilan et il est heureux de voir le chemin qu’il a parcouru : “J’ai surmonté beaucoup d’épreuves, d’épisodes de stress et de dépression au cours de ces 13 dernières années. Mais quand tu fais quelque chose avec le cœur, je pense que tu peux le faire toute ta vie malgré les difficultés.” En décembre, Jeremy invite tous ceux qui le souhaitent à venir s’amuser au village de Noël, organisé par Madtwoz Family. Buffet, jeux, cadeaux, mousse et musique, le village s’installera sur le terrain de basket de Sandy Ground, dimanche 22 décembre (inscription à l’adresse suivante : contact@madtwoz.com). _LM

