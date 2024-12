SANTÉ PUBLIQUE / AIDES Saint-Martin : un pilier dans la lutte contre le VIH/SIDA sur l’île

Saint-Martin se classe au deuxième rang parmi les territoires français les plus touchés par le VIH/SIDA, selon l’association AIDES. Dans ce contexte préoccupant, l’association, active depuis 2008, joue un rôle clé en matière de prévention, de dépistage et d’accompagnement des personnes affectées par cette épidémie.

L’association propose une prise en charge à la fois médicale et sociale, notamment via des appartements thérapeutiques et des accompagnements à domicile. Angeline Pottier, déléguée AIDES Saint-Martin, souligne : « Nos actions couvrent trois axes : le soutien individuel, l’accès aux droits et les activités collectives comme les groupes de parole et les journées thématiques. » Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des personnes séropositives et de leur entourage, tout en luttant contre leur isolement et en favorisant leur autonomie.

AIDES Saint-Martin milite également pour les droits des personnes vivant avec le VIH, en faisant du plaidoyer, notamment face à ce que nombre de militants considèrent comme un recul des droits, comme la remise en question régulière de l’aide médicale d’État. Parallèlement, l’association intensifie ses efforts de prévention, notamment avec un bus de dépistage rapide et des campagnes de sensibilisation. Pourtant, la stigmatisation reste un frein. « Le dépistage doit devenir une pratique normale et systématique », insiste Angeline Pottier.

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le siège d’AIDES à Concordia a ouvert ses portes le 29 novembre. Cette initiative a permis au public de rencontrer l’équipe, de découvrir les accompagnements proposés, et de se faire dépister gratuitement du VIH et d’autres IST. Une démarche essentielle pour promouvoir la prévention et encourager la population à agir. L’association appelle à une mobilisation collective pour enrayer l’épidémie et réduire les discriminations. _AK

