PRÉVENTION / Sécurité routière : contrôle des plaques d’immatriculation

La Collectivité de Saint-Martin intensifie les contrôles routiers pour contraindre les automobilistes circulant avec des plaques d’immatriculation non conformes à régulariser leur situation. Après 18 mois de sensibilisation, une phase de verbalisation a été lancée.

Depuis l’adoption d’une délibération réglementant les immatriculations conformément au Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) spécifique à Saint-Martin, un délai suffisant avait été accordé aux usagers. Cependant, de nombreux véhicules circulent encore avec des plaques non conformes, notamment issues de SBH ou de la France hexagonale. En réponse, des opérations de contrôle ciblées ont été initiées il y a deux mois avec l’appui de la Gendarmerie nationale ou menées par la Police territoriale. Ces contrôles poursuivent trois objectifs : maîtrise et visibilité du parc automobile, renforcement de la sécurité routière et lutte contre les irrégularités. La Collectivité rappelle que circuler avec des plaques non conformes constitue une infraction passible de sanctions. Elle invite les propriétaires concernés à se mettre en conformité rapidement. Pour en savoir plus, consultez le site officiel de la Collectivité ou contactez le service compétent : servicedestitres@com-saint-martin.fr. _Vx

