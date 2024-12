LITTÉRATURE / Festival Écritures des Amériques : un échange d’Histoires à Saint-Martin

Le 27 novembre 2024, Saint-Martin a accueilli une escale exceptionnelle du Festival Écritures des Amériques, un événement incontournable pour les passionnés de littérature. Organisé en partenariat avec l’Association Coffee & Soda Biscuits et les Nomades Open Mic, il s’est déroulé dans le cadre chaleureux du 978 Sanctorum Lounge à Rambaud.

Le public a eu l’opportunité de découvrir les écrivains Stéphane Pair et Polina Panassenko, qui ont exploré ensemble le thème de «Les fantômes de la violence», une réflexion sur les mémoires individuelle et collective. Stéphane Pair, journaliste et auteur, a présenté son roman “Furies Caraïbe”, un polar ancré dans l’histoire mouvementée d’Haïti. À travers ses deux personnages féminins, il interroge la place de la femme dans un monde d’hommes et explore la mémoire de l’esclavage et de la violence. Polina Panassenko, autrice et traductrice, a quant à elle partagé l’inspiration derrière son premier roman “Tenir sa langue” écrit sur l’île La Désirade, qui raconte l’histoire d’une famille soviétique des années 90 qui s’installe en France. Ce roman, marqué par une quête d’identité et de langage qui résonne particulièrement sur notre territoire multilingue, aborde la problématique de l’intégration et de l’appartenance à travers l’expérience de la narratrice, entre son héritage russe et l’apprentissage du français. Passionnante, cette rencontre littéraire a permis aux participants d’échanger sur des questions culturelles et historiques profondes, et d’approfondir leur compréhension des enjeux de mémoire, d’identité et de langue. _Vx

