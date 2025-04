MICRO-TROTTOIR : Quel bilan les commerçants tirent-ils de la saison touristique ?

Le mois d’avril a commencé et la haute saison touche bientôt à sa fin. Après un début d’année marqué par des épisodes de délinquance et des rebondissements dans l’organisation des grands événements de Saint-Martin, les commerçants de Marigot se montrent mitigés quant à la saison 2024-2025.

Kévin (commerçant) : Franchement, on est plutôt contents de cette dernière saison. Beaucoup de nos clients viennent de Guadeloupe et de Martinique. Ils nous rendent visite à chaque petite vacance et cela nous permet d’avoir du passage tout au long de l’année. Bien sûr, ce sont surtout les grands évènements locaux qui nous ramènent du monde et heureusement qu’ils ont été maintenus cette année !

Maria (commerçante) : Pour moi, ce n’était pas la meilleure année. Quand j’ai commencé à travailler ici, en 2022, après le Covid, les clients affluaient dans la boutique ! À cette époque, je rentrais chez moi le soir épuisée. Aujourd’hui, c’est très tranquille. Et, ça l’est un peu plus chaque année. En réalité, le problème c’est que les gens achètent sur internet maintenant et les commerçants ne peuvent pas faire le poids contre les prix cassés des marques de fast fashion.

Lili (commerçante) : Chaque saison, c’est globalement la même chose pour moi. Il n’y a pas de grande différence d’une année à l’autre. J’ai ma clientèle, je n’ai pas à me plaindre même si on a déjà connu mieux. Évidemment, au mois de décembre, c’est toujours plus intense alors on a bien vendu à cette période. À part ça, le rythme de mes journées est assez calme mais stable. On fait ce qu’on peut !

