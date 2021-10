CULTURE : La CCISM rejoint le réseau de la cité du goût et des saveurs

La cité du goût et des saveurs est un concept mis en place par la chambre de métiers et de l’artisanat des Côtes d’Armor en 2005 dans le but de promouvoir l’artisanat de l’alimentation auprès du grand public, d’appuyer les collectivités dans leur stratégie alimentaire et la promotion de leur territoire, d’accompagner et de former les professionnels. C’est depuis devenu un réseau auquel d’autres chambres de métiers ont adhéré. La chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin a également décidé de le rejoindre.

En juin de cette année, le concept a été présenté aux élus et techniciens de la CCISM et un diagnostic a été réalisé dans la foulée. Les travaux ont été restitués et aujourd’hui la chambre est dans la phase de «modélisation du projet».

En adhérant à ce réseau, la CCISM souhaite contribuer au «développement touristique et à la valorisation gastronomique du territoire, à la structuration des filières de production et de transformation et à la promotion des savoir-faire locaux». Elle aimerait notamment mettre en place une marque locale ou label, proposer des formations aux entreprises du secteur alimentaire, des animations et autres événements culinaires (Christmas Food Village, cook show, etc.) en partenariat avec la collectivité et/ou l’Etat, des ateliers culinaires pour le grand public. Elle réfléchit en outre à la création de supports pédagogiques et à des guides culinaires.

La prochaine étape pour la CCISM est la signature de la convention avec les CMA France et Bretagne qui lui donnera accès aux différents outils du réseau pour réaliser ses actions de promotion au niveau local.