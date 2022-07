La Poste : un appel à candidature pour être relais et une nouvelle directrice

La Poste a publié un appel à candidature.

Le groupe est à la recherche d’un commerçant, dans la zone d’Hope Estate, pour «prendre en charge au sein de son commerce et contre rémunération, les prestations postales les plus courantes pour le compte de La Poste.

En qualité de point de service La Poste relais, le commerçant assure la vente et l’affranchissement des produits courriers et colis, les retraits et dépôts d’objets». Les candidats intéressés ont jusqu’au 6 août pour envoyer leur dossier à l’adresse : sophie.simonnet@laposte.fr

NOUVELLE DIRECTRICE RÉGIONALE

Depuis lundi 4 juillet, Anne Berthy-Boudon a été nommée directrice régionale de La Poste de Guadeloupe et des Iles du Nord. «Elle est responsable de l’ensemble des bureaux de poste et des partenaires, mais également de l’ensemble des centres courrier du département et du Centre relation expertise client», indique un communiqué de La Poste.

Titulaire d’un Master 2 Science de gestion mention distribution et e-business, spécialité métiers de la distribution et d’une maîtrise Sciences Economiques, Anne Berthy-Boudon a occupé plusieurs fonctions de management opérationnel au sein du Groupe La Poste dont les plus récentes en tant que de directrice de l’action commerciale et de la qualité en Seine et Marne de 2010 à 2013, puis directrice des ventes à Loing et Gâtinais (77) et directrice de territoire à Routes du Soleil (91) de 2015 à 2019.

Avant de rejoindre la Guadeloupe, Anne Berthy-Boudon a été directrice ressources appui aux transformations en Ile-de France depuis 2019. _Pc

