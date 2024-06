ACS Zepin : Retour sur la 9ème édition des visites de sites historiques

L’association culturelle et sportive ZEPIN organisait début du mois la 9ème édition des visites guidées de sites historiques de Saint-Martin, en partenariat avec Amuseum Naturalis et Rainforest Adventures.

Les participants ont découvert l’histoire de l’île depuis les Amérindiens jusqu’à l’époque contemporaine, visitant des sites comme des habitations sucrières, de production de sel, de tabac et de coton. La visite a commencé tôt le matin au fort Louis et s’est poursuivie en bus des deux côtés de l’île. Gratuit pour les enfants, tous se sont régalés d’un apéritif préparé à partir de produits locaux. Cette manifestation entre dans le cadre de la Caravane de l’histoire initiée par l’ACS ZEPIN avec le soutien de la COM. La tombola qui a suivi a permis de faire gagner des lots des enseignes qui soutiennent l’association locale dans ses actions. Merci à Loto Presse Tabac centre commercial Mont Vernon d’avoir gâté les enfants qui se sont illustrés lors du quiz. Le public a su apprécier les arbres fruitiers mis en terre et offerts par l’association et les autres cadeaux au terme de cette journée riche en déplacement et en informations distillées. Prochaine activité : le pique-nique du 30 juin pour clôturer les activités du semestre 1. _Vx

Infos : Facebook – ACS ZEPIN Saint Martin

