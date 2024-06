RUGBY : Plus de 60 personnes présentes à la soirée des partenaires du club des Archiball

Le fameux esprit rugby a régné lors de la soirée des partenaires organisée le 6 juin dernier à Grape Wine à Hope Estate. Un moment d’échange, de présentation, et de remerciements, entre le club des Archiball et les établissements du territoire.

C’est au magasin Grape Wine dirigé par Alain Julia que les dirigeants des Archiball ont convié les partenaires du club et les élus de la Collectivité à une réception afin de les remercier pour le soutien qu’ils apportent au club. La présidente,Rachel Masi, David Rondeau, trésorier ainsi que les nombreux dirigeants bénévoles et joueurs ont remercié l’ensemble des partenaires qui font vivre le club, ainsi que la Collectivité pour son aide. Ces partenaires qui permettent aux 170 licenciés et à la section féminine de fonctionner tout au long de la saison.

« Un immense merci à toutes les entreprises qui ont honoré cette soirée de leur présence. Votre soutien est précieux pour nous et contribue à faire briller les couleurs des Archiball », a souligné David Rondeau à la nombreuse assistance.

Avec un budget annuel de 135 000 euros, le club doit faire face à des grosses dépenses liées notamment aux prix exorbitants des billets d’avions pour les déplacements de ses équipes jeunes, féminines, séniors hors du territoire. A ce gros poste de dépense, il faut ajouter aussi l’entretien du stade et l’école de rugby.

Pour aider le club à contribuer au développement du sport et du rugby sur le territoire, les Archiball ont besoin de vous ! Vous pouvez envoyer un message sur la page Facebook du club, l’équipe en place sera heureuse de vous compter parmi les partenaires du club en lien avec les valeurs du rugby pour la saison prochaine. _AF

