Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport : les sélections auront lieu ce 22 avril 2023

Créé le 22 octobre 2022 et officialisé le 2 décembre de la même année dans le cadre du schéma territorial de développement du sport 2018-2028, le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES) vise à faire monter en compétences les jeunes talents sportifs via des formations de haut niveau.

Ce projet ambitieux développe sa stratégie autour de quatre axes : l’autonomie sportive avec la création d’un comité territorial olympique sportif (CTOS) sur le territoire, la professionnalisation dans le sport avec un dispositif de formation personnalisé (90% des cadres présents à Saint-Martin sont compétents et expérimentés mais pas forcément diplômés d’une formation supérieure), le développement de l’activité touristique avec l’organisation d’évènements sportifs d’envergure, et enfin, un parcours de performance via les centres de perfectionnement territoriaux (CPT) qui combleront le manque de préparation des jeunes athlètes (99,99% des jeunes qui accèdent à un pôle espoir ou un centre de formation de haut niveau échouent). En effet, dès la rentrée 2023-2024, trois CPT seront mis en place en étroite collaboration avec les ligues et comités pour accueillir 48 élèves : 8 en athlétisme, 16 en basketball et 24 en football.

Les sélections pour le Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport auront lieu ce samedi 22 avril de 14h à 18h au stade Vanterpool de Marigot. Les élèves-athlètes retenus intégreront la même classe avec un emploi du temps adapté à leur éducation scolaire et à leurs entraînements. Ils bénéficieront d’un accompagnement sportif, technique, physique, scolaire et médical durant leur année au sein du CEES qui dispose d’un budget de 405.000€ alloué par la Collectivité pour l’installation des bureaux à Bellevue et le recrutement de trois salariés. Ce budget devrait doublé pour 2023-2024 avec un financement à 85% par le Fonds Social Européen. Malgré le manque de structures sportives sur le territoire, les membres du conseil d’administration du CEES ont pour volonté de fonctionner avec les moyens existants : « nous sommes trop en retard pour attendre d’avoir pour faire. Avec un autorisation d’occupation temporaire pour gérer les plateaux sportifs de Grand-Case, le CEES aura donc un plateau technique dédié aux entraînements des jeunes athlètes » confiait le directeur général du CEES Charles-Henri Palvair lors de la conférence de presse actant le lancement officiel des actions du CEES. Il était accompagné, entre autres, du président du CEES Marc Gérald Menard (président de la commission sport de la Collectivité), du vice-président Aristide Conner (président de la ligue de Football de Saint Martin), Andy Armongon (conseiller pédagogique à l’Éducation Nationale) et Edithe Velayoudon (principale du collège Soualiga). _Vx

Infos : www.cees978.com

