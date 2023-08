Campagne de nettoyage : plus de 7.394 tonnes de déchets collectés en juillet

Du 8 juillet dernier au 31 août prochain, la grande campagne annuelle de nettoyage mise en place par la Collectivité porte déjà ses fruits avec le chiffrage de collecte pour le mois de juillet qui atteint les 7.394.145 kilos après recyclage.

Le jeudi 24 août, Bernadette Davis, 2ème VP de la Collectivité, Dominique Démocrite Louisy, 3ème VP, la sénatrice Annick Pétrus et Marc Ménard, conseiller territorial, se sont rendus à Sandy Ground dans le cadre de la campagne de nettoyage afin de sensibiliser la population durant cette dernière semaine de prolongation. Le président de l’association Sandy Ground On the Move Insertion, Georges Richardson, partenaire de la campagne propreté, était également présent dans le cadre de son intervention dans le quartier. L’association apporte, en effet, une aide concrète en prenant contact avec les personnes vulnérables pour collecter leurs encombrants et les déposer dans les bennes collectives. Pour aider la population à évacuer encombrants et déchets verts avant le pic de la haute saison cyclonique, la Collectivité a installé 14 bennes collectives dans les quartiers, jusqu’au 31 août. Les prestataires de service se chargent ensuite de collecter les encombrants et déchets verts, tous les soirs à partir de 20h. Les déchets ménagers sont également collectés tous les soirs à partir de 23h. Ils doivent être déposés dans les conteneurs collectifs prévus à cet effet, dans des sacs poubelles fermés, à partir de 18h. Ces collectes sont opérées par 3 prestataires différents dans le cadre de trois marchés publics distincts pour un montant global d’environ 300.000€ dépensés par la COM en juillet 2023 pour la collecte des encombrants, des déchets verts, des Véhicules Hors d’Usage (VHU) et des algues sargasses. Rien que pour le mois dernier, 7.394.145 kilos d’encombrants et déchets verts ont été collectés dont 44.120 kilos directement déposés à la déchèterie par les particuliers. La Collectivité souhaite aller plus loin et poursuivre la sensibilisation tout au long de l’année par des campagnes médias et des actions dans les quartiers au contact de la population. Les élus étudient la mise en œuvre d’un appel à projets à destination des associations et des services civiques ambassadeurs de la propreté. L’année prochaine, la campagne de nettoyage annuelle sera étendue du 1er juin au 31 août, avec cet objectif d’impliquer davantage les citoyens dans le nettoyage. Chacun doit prendre conscience de l’importance de la propreté, en période cyclonique mais aussi tout au long de l’année pour préserver le cadre touristique. La campagne de nettoyage se terminera ce jeudi 31 août. Keep SXM clean. _Vx

140 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter