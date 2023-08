Les Compagnons Bâtisseurs lancent un appel d’entraide

Implantée depuis 2018 sur le territoire, l’association nationale des Compagnons Bâtisseurs appelle les acteurs sociaux et associatifs de St-Martin à se rapprocher de la structure pour faire remonter les éventuels besoins de leurs bénéficiaires et usagers en situation de précarité.

Les Compagnons Bâtisseurs sont constitués de bénévoles, salariés, volontaires et résidents qui partagent des valeurs communes dans un même mouvement associatif. Les missions sont multiples : l’amélioration de l’habitat par les chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée et le prêt d’outils, le développement des réseaux d’entraide de proximité grâce aux animations collectives et aux ateliers ainsi que l’insertion par l’activité économique dans le secteur du bâtiment par des chantiers d’insertion et de formation destinés à lever les freins à l’emploi de personnes en grandes difficultés. Avec au compteur plus de 250 interventions depuis leur arrivée sur le territoire, les Compagnons Bâtisseurs entendent redoubler d’effort pour que la population saint-martinoise en situation de précarité puisse bénéficier au mieux de leur accompagnement et de leurs dons. En lançant cet appel à l’ensemble des acteurs sociaux et aux associations de Saint-Martin, les Compagnons Bâtisseurs espèrent aider le plus grand nombre. Les acteurs sociaux sont donc invités à se rapprocher de l’association pour faire remonter les besoins de leurs bénéficiaires et usagers en difficulté afin de redistribuer et utiliser l’intégralité des dons lors de différents chantiers de réhabilitation opérés chez les habitants les plus démunis. Équipements sanitaires, mobiliers divers, matériaux de construction et de rénovation : autant d’équipements à redistribuer à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Pour se faire, les acteurs sociaux peuvent directement entrer en contact avec les Compagnons Bâtisseurs pour lister les gens en difficulté via un formulaire (voir infos). L’association tient à remercier chaleureusement l’entreprise R2D / Distribution, dont Richard Decroocq et son équipe, pour les nombreux dons de matériaux et équipements en faveur des plus défavorisés. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise soutient les actions des Compagnons, elle avait déjà soutenu le projet fédérateur du concours de menuiserie inter-associatif en novembre dernier. Face à des entreprises locales généreuses et engagées, le leitmotiv des Compagnons Bâtisseurs prend alors tout son sens : « La solidarité, un chantier à partager ». _Vx

Infos pour obtenir le formulaire de demande aux bénéficiaires : 06 90 18 91 31 ou 06 90 43 11 11

