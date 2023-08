BEACH TENNIS : Amélie Thiant et Jade Guindé sacrées championnes de France U18

Au terme de la 14ème édition des championnats de France de beach tennis qui s’est déroulée du 24 au 26 août à Palavas-les-Flots sur la plage de l’hôtel de ville, Amélie Thiant (Friendly Caribbean Beach Tennis) et Jade Guindé (Gwada Beach Tennis) ont porté très haut les couleurs de Saint-Martin et de la Guadeloupe en remportant la grande finale.

Déjà championnes de France U14 en 2022, Amélie Thiant et Jade Guindé réalisent ici un magnifique doublé en repartant avec la médaille d’or des championnats de France de beach tennis dans la catégorie U18. Après avoir terminé premières de leur poule malgré les chaleurs écrasantes pendant la compétition, les deux jeunes sportives ont bataillé en finale pour décrocher la médaille tant convoitée contre la Réunion. Menées en début de match, Amélie et Jade ont fait une superbe remontée pour gagner au Tie Break. Charlotte Martinez et Charlotte Claudel, les deux jeunes joueuses saint-martinoises du Kakao Beach Club, prennent la 4ème place en U18. Après une performance éblouissante en éliminant la paire réunionnaise TDS 2 SAY / PAYET les emmenant en demi-finale, Jules Lamort (Friendly Caribbean Beach Tennis), le plus jeune sportif U14 du haut de ses 12 ans et son co-équipier Léo Guillerm (TC Montauban) montent également sur le podium avec une magnifique médaille de bronze dans la catégorie U14. À noter également, les belles performances d’Alexandre Thiant (FCBT) qui est monté sur la 3ème marche du podium avec sa sœur Amélie en double mixte lors du prestigieux tournoi BT2000. Alexandre n’a pas démérité sur son parcours avec Shetone Cobini (HBT), tout comme les paires Inès Glaube (FCBT) et Julie Labrit (KBT), et Sabrina Goubard (FCBT) et Laurence Delaporte (FCBT). Sans oublier Leau Besseiche (KBC) en équipe avec un autre jeune de Guadeloupe dans la catégorie U14 qui termine 13ème pour sa première participation aux championnats de France de beach tennis. Les deux clubs de beach tennis de Saint-Martin peuvent être fiers de leurs pépites qui ont démontré tout leur talent lors de cette grande compétition. Un immense bravo à nos jeunes pour avoir dignement représenté Saint-Martin et leur ligue lors de la 14ème édition des championnats de France de beach tennis. Leur retour sur le territoire sera sans nul doute triomphal ! _Vx

