BEACH-TENNIS : 30 jeunes présents pour le Friendly Kids Interclubs des Iles du Nord

Le 2ème Kids Interclubs de la saison entre les jeunes de l’île de Saint Martin et de Saint-Barthélemy s’est déroulé le 6 mars dernier sur les terrains du Palm Beach. L’occasion pour les joueurs de se rencontrer et partager un moment convivial, s’initier à la compétition et apprendre le fair-play.

Félicitations aux 30 jeunes du Kbt Karibbean Beach Tennis (Saint-Barth) qui ont fait le déplacement, du Tennis Club de l’île de Saint-Martin FWI et du Friendly Caribbean Beach Tennis pour leur participation !

Mention spéciale à Lily et Norah (8 ans).

Le FCBT remercie vivement les Friendly bénévoles pour l’organisation et les parents taxis et pâtissiers. Sans oublier la famille Beauperthuy, toujours à ses côtés et auprès de la jeunesse depuis plus de 10 ans (clin d’œil à Ferdinand Beauperthuy et Bonny Linares).

Un lot Love & Beach a été remis à tous les participants (merci à William et Murielle)._AF

Les résultats :

Tournoi Duos Libres (matin)

Poules AB :

1er Eliam et Marin (KBT)

2ème Charlotte et Charlotte (TCISM KKO)

3ème Jules et Raphael (FCBT)

Poules CD :

1er Mathieu et Eliott(FCBT)

2ème Maëlys et Margaux (TCISM KKO)

3ème Léo et Charles (TCISM KKO)

Tournoi Duos imposés (après-midi) :

1er Matty (FCBT) et Marin (KBT)

2ème Charlotte (TCISM KKO)

et Alex (KBT)

