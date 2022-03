Première édition d’Handynamique : pari gagné !

Samedi dernier, une journée d’handisport était organisée au stade Vanterpool où une cinquantaine d’enfants à mobilité réduite ont pu découvrir plusieurs disciplines sportives. Retour sur ce grand moment de bonheur des participants et des intervenants.

Pour rappel, « Handynamique » est un projet inter-associatif porté par la Ligue de Football de Saint Martin (LFSM) et financé par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES), Motorworld, la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et l’Union Sportive de l’Enseignement Primaire (USEP) dont le but est de donner accès à des activités sportives aux enfants (voire aux adultes) en situation de handicap, tout en facilitant les interactions avec d’autres jeunes valides. Le manque considérable de structures adaptées pour les personnes à mobilité réduite sur le territoire n’est malheureusement plus à prouver. Une telle initiative est donc à féliciter, d’autant que de nombreuses associations ont répondu présentes à l’appel d’Aristide Conner, président de la LFSM, lorsqu’il leur a exposé le projet « Handynamique ». En partenariat avec les associations Tournesol et Cobraced, SESSAD et l’USEP, 50 enfants ont pris d’assaut les halles du stade parsemées de stands sportifs. Vêtus d’un T-shirt « Handynamique » blanc (le rouge étant réservé aux équipes organisatrices), les jeunes avaient l’embarras du choix : le football (futsal – LFSM) qui se tenait dans le fond des halles, un match s’est d’ailleurs improvisé avec une équipe de jeunes joueurs de Saint Barth ; la boxe, avec un ring gonflable dont les ateliers étaient encadrés par un animateur d’ABC Intersports ; le basket (Backayard) où le terrain à l’entrée n’a pas désempli. Les jeux « vidéos » qui développent aussi les autres sens étaient représentés, grâce à un casque de réalité virtuelle et des manettes, les enfants ont boxé dans le vent comme s’ils étaient encore sur le vrai ring. À noter d’autres installations techniques comme un goal de foot pour perfectionner les pénaltys ou des trampolines pour voir le monde d’encore plus haut. En parlant de hauteur, une tyrolienne tirée entre les gradins et l’autre côté du stade a été l’attraction surprise de cette journée handisport, les enfants en situation de handicap se sont bousculés pour vivre cette expérience unique. Plus d’une dizaine d’enfants à mobilité réduite ou valides se sont présentés indépendamment des inscrits via les associations. En sports nautiques, du surf sur pelouse (Windy Reef) et du matelotage avec Wind Adventures. D’autres activités nautiques seront mises à l’honneur lors de la seconde édition d’Handynamique organisée le 14 mai prochain par Métimer et déjà grandement attendue par tous les enfants dont la joie était palpable. _Vx

