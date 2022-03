Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants

L’OEPRE est une opération menée en partenariat entre les ministères de l’Intérieur et de l’Éducation nationale. A Saint-Martin, celle-ci est conduite par l’antenne CASNAV des Iles du Nord coordonnée par Emmanuel Pené, sous la direction d’Eric Aujas IEN-ET-EG Lettres-Histoire et Géographie, conseiller technique CASNAV pour l’académie.

Destiné aux parents d’élèves étrangers primo-arrivants, le dispositif OEPRE, est un espace d’apprentissage organisé sous forme d’ateliers autour de l’enseignement du français, de la découverte des valeurs de la République et du fonctionnement du système scolaire.

Basés sur le volontariat des parents, ces ateliers sont gratuits et se déroulent au sein même des écoles, collèges ou lycées. Ils sont constitués de groupes de 12 à 15 apprenants et leur durée est comprise entre 60 et 120 heures annuelles afin de répondre aux objectifs définis dans la circulaire NORMEN du 3 avril 2017 :

• l’acquisition de la maîtrise de la langue française (alphabétisation, apprentissage ou perfectionnement) à travers un enseignement de français langue seconde. Ce module permet d’obtenir une certification (notamment le diplôme initial de langue française-DILF) et de faciliter l’insertion professionnelle.

• la présentation des principes de la République et de ses valeurs pour favoriser une meilleure insertion dans la société française.

• la connaissance de l’institution scolaire, des droits et devoirs des élèves et des parents, aide à l’exercice de la parentalité pour donner les moyens aux parents de mieux accompagner leurs enfants dans leur scolarité.

Cette année, deux établissements accueillent l’OEPRE : le collège Mont-des-Accords pour le secteur de Marigot et le collège Roche Gravée de Moho pour le secteur de Quartier d’Orléans.

Ces ateliers rencontrent un franc succès puisque de nombreux parents ayant déjà assisté à ce dispositif les années précédentes se sont portés volontaires pour poursuivre leurs apprentissages dans ce dispositif, témoignant ainsi de leur volonté d’apprendre le français et de suivre l’éducation scolaire de leur enfant mais également de s’intégrer dans la vie sociale et économique de Saint Martin. En outre, cette année encore, de nouveaux parents volontaires découvrent pour la première fois ce dispositif avec enthousiasme.

Dans chacun des deux secteurs, l’opération débute par une réunion d’information dirigée par Monsieur Pené, coordonnateur CASNAV, avec la participation du chef d’établissement d’accueil et de l’enseignant en charge des cours.

A Saint-Martin, tous les parents sont les bienvenus à la seule condition d’avoir au moins un enfant inscrit dans un établissement scolaire public de la partie française, la priorité étant donnée à ceux qui ont un enfant inscrit dans le dispositif UPE2A (Unité Pédagogique pour les Elèves Allophones Arrivants).

Pour plus d’information concernant ce dispositif et les modalités d’inscription, vous pouvez contacter le CASNAV à l’adresse suivante :

Emmanuel PENÉ, Coordonnateur CASNAV Antenne des îles du Nord – SENIDN niveau 1 – 2ème étage – Mall West-Indies – Marigot – 97150 Saint-Martin – Tél : 0590 47 82 96

