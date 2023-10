RAID : Alisson de Monteclain et Berit Bus prêtent à vivre une expérience hors du commun  au Femina Adventure Guadeloupe !

Un rêve qui va bientôt devenir réalité ! Alisson de Monteclain et Berit Bus se préparent à représenter l’île de Saint-Martin lors du Femina Adventure Guadeloupe qui se déroulera du 14 au 20 novembre prochain.

Durant une semaine, la compétition sera à l’honneur, les équipes venues du monde entier s’affronteront sur des épreuves diverses et variées entre forêt, plage et mer où s’enchaîneront kayak, trail, canyoning, course à pied et autres épreuves surprises.

Cette année, ce sera la première fois qu’une équipe de Saint Martin rejoindra cette course unique en Guadeloupe pour représenter à la fois la partie néerlandaise et française de l’île. « Qui de mieux qu’un duo féminin franco-hollandais, jeune, sportif et compétitif pour représenter Saint-Martin / Sint Maarten ? « Il faut bien l’avouer, ce sera difficile, mais nous espérons terminer la course avec de nouvelles connaissances sur nos limites physiques et surtout être fières de nous ! » soulignent Alisson et Berit.

La Femina Adventure Guadeloupe promet de soutenir une vie active pleine d’aventures, de compétitrices, de travail d’équipe, de solidarité et d’écologie (elle vise à être une course 100 % éco-responsable).

Vous pouvez dès à présent suivre les entraînements d’Alisson et Berit sur les réseaux sociaux : @sxmadventuregirls

« Nous souhaitons mettre en avant nos performances, notre île, ainsi que nos partenaires et sponsors. Nous voulons tout simplement inspirer les jeunes femmes de notre île à participer aux événements sportifs régionaux et internationaux, et repousser leurs limites physiques » , précisent-elles.

Plusieurs sponsors accompagnent Alisson et Berit dans cette grande aventure : Super U, GreenMedsSXM, Trisport, GoSport et Pyratz Gourmet Sailing. Si d’autres sociétés souhaitent s’associer au projet de ces deux passionnées de sport, elles peuvent contacter Alisson et Berit par email : sxmadventuregirls@gmail.com ou sur leur page instagram : @sxmadventuregirls. _AF

