Village de la Résilience : Tous unis face aux risques

Dans le cadre de la journée « Tous résilients face aux risques », les services de l’État et ses partenaires organisaient ce samedi 7 octobre le Village de la Résilience. Si la population ne s’est malheureusement pas déplacée en masse sur la manifestation au vu des grosses chaleurs, les visiteurs présents ont salué l’action qualifiée d’importante et intéressante.

Installé sur le parking des taxis du front de mer de Marigot, le Village de la Résilience a pu prendre vie grâce à la collaboration de nombreux partenaires dont le 33ème Régiment d’Infanterie de Marine, la Réserve Naturelle de Saint-Martin qui proposait une immersion dans les eaux saint-martinoises avec les casques de réalité virtuelle, l’Observatoire de Volcanologie et de Sismologie de Martinique qui tenait plusieurs stands dédiés à un phénomène spécifique : séisme, tsunami, inondations, etc. La société Tilaya a quant à elle mis en lumière l’utilité précieuse des drones qui apportent des informations cruciales pour protéger les populations et détecter les menaces, permettant des actions rapides et adaptées. Indispensables à la protection des personnels opérationnels, les drones étaient utilisés lors des exercices de démonstration de secours sur terre, impliquant les pompiers et les forces de l’ordre, également présents lors de la manifestation.

Recherche de victime par la brigade canine, intervention de la police scientifique et des secours sur une simulation d’accident, les visiteurs ont pu être témoins en temps réel de la rapidité d’exécution et du professionnalisme des services de secours. Idem pour les démonstrations de sauvetage en mer par la SNSM et le SDIS de Saint-Martin en face du port maritime.

Les enfants n’ont pas boudé leur plaisir en montant dans les camions des sapeurs-pompiers, que ce soit celui des pompiers de Saint-Martin ou celui des Firefighters de Sint Maarten. Plusieurs parents ont profité de l’occasion pour grimper dans les engins, réalisant un rêve de gosse. Les stands de la Croix-Rouge et son programme de prévention des risques, du projet One Shark, de l’AFPS (premiers secours) et des autres services de l’État ont suscité l’intérêt des visiteurs, particulièrement sensibilisés aux changements climatiques. Après un poème déclamé par Sonia Fleming, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, déclarait : « Je tiens à rendre hommage aux partenaires qui servent la population saint-martinoise. Notre rôle est de veiller pour qu’il y ait toujours quelqu’un qui vous protège. Saint-Martin est une des régions les plus exposées aux risques, il faut se préparer le mieux possible.

Et se préparer à revivre après un cyclone, c’est ce que nous proposons au travers de ce village de la résilience. Nous devons anticiper les changements climatiques et les prévisions. Soyez fiers de votre résilience ». De nombreux lots et goodies étaient à gagner au cours de la matinée, plusieurs visiteurs sont repartis avec un kit d’urgence dont une gagnante qui témoignait : « C’est important de vulgariser cette journée, merci aux organisateurs ». _Vx

