PORTRAIT : Patricia Petchy une passionnée de football dévouée à son sport

Patricia Petchy fait partie de ces bénévoles qui se donnent à fond pour leur club. Elle est responsable de l’école de football et secrétaire générale du club de Junior Stars. Cette femme dévouée à son sport favori est également présidente de la Commission Féminine de la Ligue de Saint-Martin. C’est notre premier portrait consacré au bénévolat sportif.

Faxinfo : Pouvez-vous présenter ?

Patricia Petchy : «J’ai 55 ans et mère de trois enfants âgés aujourd’hui de 27, 25 et 22 ans. Je suis arrivée à Saint-Martin en tant que professeur des écoles à Quartier d’Orléans, juste après le passage dévastateur du cyclone Luis en 1995. Après avoir occupé différents postes au sein de plusieurs établissements scolaires sur l’île, je suis retournée à Quartier d’Orléans en tant que directrice de l’école Omer Arrondell, un poste à responsabilité que j’exerce depuis quatre ans ».

FI : Depuis combien de temps êtes-vous impliquée dans le milieu sportif ?

P.P. : « Oh, depuis très longtemps ! Depuis ma tendre enfance, j’ai pratiqué la natation à un niveau élevé avant de transmettre et partager cette première passion avec les jeunes de Guadeloupe. C’est seulement depuis mon arrivée à Saint-Martin que j’ai découvert le football avec ma classe de CM 2 de Quartier d’Orléans. A l’époque, nous participions aux rencontres inter-écoles organisées par l’Office Municipal des Sports (OMS). C’est là que je fais la connaissance de nombreuses personnes impliquées dans le football à Saint-Martin, notamment Lou Baly, Jean-Louis Richards, et un certain Roland Morville, entraîneur en club et intervenant dans les écoles qui m’a transmis sa passion pour le ballon rond.

De nombreux enfants ont pris énormément de plaisir lors de ces matchs amicaux inter-écoles. Mes enfants y compris ! A tel point que Charlène, Jean-François et Lucian, ont voulu signer une licence en club. Avec plusieurs mamans, nous avons décidé de créer une entente féminine Attackers-Junior Stars-Attackers pour disputer des matchs contre la partie hollandaise. C’était super sympa, ce sont de très bons souvenirs. Mes fistons eux ont signé à la Juventus de Saint-Martin avant de rejoindre trois ans plus tard Junior Stars ».

FI : Comment avez-vous vécu vos premiers pas comme entraîneure ?

P.P. « J’ai d’abord accompagné mes deux garçons à chaque rencontre le week-end. Des tribunes, j’en profitai également pour corriger mes copies jusqu’au jour où Patrick Mocka, éducateur à la Juventus puis à Junior Stars m’a demandé de rejoindre le staff en U 13 et U 11. J’ai accepté et j’ai gravi les échelons au fil des années en passant les diplômes requis pour l’encadrement des jeunes (initiateur 1, CFF2, CCFA 4, CFF3).

Depuis mon arrivée à Junior Stars il y a environ 12 ans, je prends énormément de plaisir à la formation des jeunes, toutes catégories confondues. C’est beaucoup de travail mais quand la passion est là, rien ne peut vous arrêter. En tant que bénévole, je suis fière d’accompagner les jeunes et ainsi leur inculquer les valeurs auxquelles je suis très attachée : l’esprit d’équipe, la solidarité, le dépassement de soi, le respect de l’adversaire et bien d’autres valeurs que l’on partage dans la vie de tous les jours ».

FI : Quels conseils auriez-vous pour les femmes qui veulent suivre un parcours dans le football ?

P.P. : Dans la vie, tout est possible. Il suffit juste d’y croire. Si elles décident de se lancer et d’y aller, elles doivent continuer à gagner cette expérience. Mais surtout il faut oser ! Il faut oser montrer ses compétences et l’expertise que nous avons au quotidien.

Le football féminin est en plein essor depuis de nombreuses années y compris à Saint-Martin. J’ai été élue présidente de la commission féminine de la Ligue de Saint-Martin. C’est un honneur pour moi de promouvoir le football féminin sur l’île. De plus en plus de jeunes footballeuses saint-martinoises pratiquent le football. C’est une belle récompense pour l’ensemble des éducatrices et éducateurs des clubs. D’un point de vue personnel, le football m’apporte beaucoup de joie et d’enthousiasme au quotidien. Maintenant, je serai la plus heureuse des entraîneur(es) de voir un jour un joueur(euse) de Saint-Martin intégrer une équipe professionnelle ». _AF

