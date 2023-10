ENVIRONNEMENT – ÉDUCATION / Festival des Oiseaux Migrateurs : deux nouveaux livres par les Fruits de Mer

Ce samedi 14 octobre 2023 dès 9h, l’association les Fruits de Mer invite le public à participer au Festival des Oiseaux Migrateurs à l’Amuseum Naturalis à Quartier d’Orléans.

L’évènement gratuit est ouvert aux petits et aux grands puisqu’il comprendra des activités et le lancement de deux nouveaux livres de coloriage sur les oiseaux : Soualiga Birds et Oiseaux Autour de Moi. « Nous sommes ravis de rétablir le Festival des Oiseaux Migrateurs avec le lancement de ces deux nouveaux livres géniaux » a expliqué Jenn Yerkes, la présidente de l’association Les Fruits de Mer, « chaque ouvrage est le dernier livre de coloriage de deux séries populaires sur la nature locale. Et ils mettent tous deux en valeur les oiseaux de Saint-Martin, dont de nombreux oiseaux qui migrent ici chaque année ». Ce samedi 14 octobre de 9h à midi, les enfants pourront profiter des livres disponibles gratuitement sur place, jusqu’à épuisement du stock. Livre multilingue produit par l’association et téléchargeable en ligne (voir infos), Soualiga Birds est le petit dernier de la série Soualiga. Les enfants s’exerceront à écrire le nom des oiseaux de Saint-Martin en français, anglais, espagnol et néerlandais. Oiseaux Autour de Moi -de la série du même nom- est lui bilingue, anglais et français, et comporte un journal de la nature dans lequel les jeunes peuvent enregistrer leurs propres observations et dessiner les espèces locales. Outre les livres réalisés avec le soutien de la Collectivité et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires dans le cadre de la Politique de la Ville, les festivaliers pourront participer à des activités et des jeux ludiques sur les oiseaux organisés dans les jardins de l’Amuseum Naturalis : Détective des Oiseaux de la Caraïbe, Bingo aux Oiseaux locaux et Chasse au Trésor sur l’Habitat. « Les oiseaux migrateurs sont vraiment extraordinaires », ajoute Mark Yokoyama, co-fondateur de l’association Les Fruits de Mer, « ces oiseaux parcourent des milliers de kilomètres chaque année et relient Saint-Martin au reste des Amériques. Nous aidons les gens à en apprendre davantage sur ces oiseaux avec une station MOTUS à l’Amuseum. Elle utilise des antennes pour suivre les oiseaux équipés de minuscules émetteurs. C’est l’une des toutes premières stations de ce type dans les Caraïbes ». Le Festival des Oiseaux Migrateurs, sponsorisé par Delta Petroleum, aura lieu de 9h à midi le samedi 14 octobre à l’Amuseum Naturalis (The Old House) à Quartier d’Orléans. _Vx

Infos : http://lesfruitsdemer.com

136 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter