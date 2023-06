Inauguration de l’Aire Marine Éducative d’Happy School

Ce vendredi 16 juin, les élèves de CE1 et CM2 d’Happy School étaient particulièrement impatients d’inaugurer leur Aire Marine Éducative (AME) à la fête de l’école de Grand-Case, sixième initiative du projet pédagogique et écocitoyen de connaissances et de protection du milieu marin porté par des enfants saint-martinois.

Au total, 40 enfants se sont impliqués dans la création de l’Aire Marine Éducative. Lors de la fête de l’école à présent répertoriée sur le site SAGAE de l’Office Français de la Biodiversité, les petits écocitoyens ont officialisé leur AME qui permet aux élèves et leur enseignant de gérer de manière participative une zone maritime littorale de petite taille avec la volonté de sensibiliser le jeune public à la protection du milieu marin mais également de découvrir ses acteurs comme la Réserve Naturelle de Saint-Martin et Vincent Oliva, responsable éducation de l’environnement et référent des élèves des AME qui a formé les enfants au protocole de surveillance des coraux. Au cours de leur présentation, les élèves ont appelé l’assemblée à suivre leur engagement : ne pas jeter les ancres de bateau sur les coraux, réduire les déchets ou encore utiliser de la crème solaire minérale. « Nos océans sont en danger, d’ici 30 ans il n’y aura plus de coraux qui font le même travail que les arbres sur terre », les enfants se sont montrés passionnés par leur mission écocitoyenne. L’inauguration s’est prolongée avec la double fresque de 15 mètres de long située sur le mur d’enceinte du bâtiment EDF de la plage de Grand-Case, pensée et réalisée par les 40 enfants. Les panneaux jouxtant la fresque magnifique sont munis de QR codes donnant accès au contenu pédagogique des élèves, en anglais ou en français : podcast sur les tortues marines ou reportage sur la protection des récifs coralliens où ils ont effectué un relevé sous-marin selon le protocole Reef Check sur le site du Rocher Créole. Prochaine étape pour l’AME d’Happy School, la revégétalisation de la plage pour recréer l’écosystème adapté à la ponte des tortues marines. Bravo, les enfants ! _Vx

