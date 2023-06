GENDARMERIE : Clap de fin pour la promotion 2022-2023 des cadets de la gendarmerie de St Martin !

Les douze cadets de la gendarmerie (six filles et six garçons), âgés de 16 à 17 ans ont terminé en beauté leur formation avec les gendarmes de Saint-Martin dans le cadre du Service National Universel.

Samedi dernier, les six filles et les six garçons engagés dans l’aventure ont découvert la brigade nautique. Ils ont embarqué sur la vedette de la gendarmerie pour un petit trajet sur les eaux saint-martinoises avant d’être déposés à la Marina de l’Anse Marcel pour une marche cohésion de 3h30. Objectif : confronter les jeunes cadets à des exercices de mise en situation gendarmerie afin de vérifier les connaissances acquises tout au long de la formation.

Dimanche, lors de la cérémonie de commémoration de l’Appel du 18 juin dans les jardins de l’hôtel de la Collectivité, un diplôme de fin de Service National Universel (SNU) a été remis officiellement aux récipiendaires par le lieutenant-colonel Maxime Wintzer-Wehekind, commandant de la compagnie de Saint-Martin/Saint-Barthélemy.

Le temps d’une année scolaire, les cadets de la gendarmerie ont découvert l’institution de l’intérieur. Ils font désormais partie de la communauté de la gendarmerie nationale et peuvent être fiers de leur engagement.

À noter que les gendarmes de Saint-Martin/Saint Barthélemy recrutent dès à présent pour la prochaine session qui débutera en septembre 2023.

Pour tous renseignements : Laetitia.capoulat@gendarmerie.interieur.gouv.fr

180 vues totales, 180 vues aujourd'hui