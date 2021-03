Gendarmerie : Un individu impliqué dans 4 vols aggravés avec arme interpellé et placé en détention provisoire en Guadeloupe

Le jeudi 11 mars dernier, aux environs de 9h15, un véhicule refuse de s’arrêter aux injonctions de la police territoriale qui régule la circulation lors de la cérémonie pour les victimes du terrorisme.

Le signalement du véhicule est immédiatement communiqué aux patrouilles de gendarmerie qui interceptent le conducteur peu de temps après. Très vite, le véhicule arrêté attire l’attention des gendarmes. En effet, les caractéristiques de ce dernier correspondent à un véhicule signalé la veille au soir par la KPSM (police hollandaise) sur un vol à main armée commis à Sint Maarten. Une arme de poing est découverte dans le véhicule. A billes, mais réplique parfaite d’une arme létale, il est impossible de faire la différence entre les deux types d’armes.

L’enquête menée par la brigade de Marigot et par le détachement de la Section de Recherches de Saint-Martin permet de confondre une des personnes interpellées et de la mettre en cause dans 4 faits de vols aggravés avec arme commis au préjudice de supérettes entre la fin février et le 10 mars 2021 en partie française.

Grâce à l’excellente coopération avec la police et les autorités judiciaires de Sint Maarten, le fait commis le 10 mars dernier en partie hollandaise est également dénoncé à la justice française et peut ainsi être reproché au mis en cause qui depuis, est placé en détention provisoire en Guadeloupe.

Malgré cette interpellation et celles réalisées quelques semaines plus tôt pour des faits de même nature, la gendarmerie constate toujours une recrudescence des vols aggravés sous la menace d’une arme.