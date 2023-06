SÉCURITÉ SOCIALE : Ateliers d’amélioration des conditions de travail à la CCISM

Ces jeudi 22 et vendredi 23 juin, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) organise des ateliers destinés aux employeurs, travailleurs indépendants, artisans, commerçants et exploitants agricoles en présence de représentants de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS).

Lors de ces ateliers, les acteurs économiques de Saint-Martin trouveront un accompagnement pour effectuer leurs démarches administratives avec les différentes directions de la CGSS avec présentation des offres de services pour améliorer les conditions de travail de tous.

Les ateliers dans la salle Opale de la CCISM se diviseront en deux sections : les 22 et 23 juin de 15h à 20h avec un accueil personnalisé pour les chefs d’entreprises, travailleurs indépendants et exploitants agricoles, et la 23 juin de 9h à 12h pour les partenaires de la CGSS. Sur ces deux jours, les participants pourront bénéficier de conseils sur mesure et repartiront avec toutes les informations concernant les dispositifs comme les aides financières en prévention des risques professionnels ou en action sociale pour les travailleurs indépendants ainsi que les accompagnements à la création du document unique, du compte AT-MP et de l’échéancier de recouvrement des cotisations. Pensez à apporter vos justificatifs : factures d’acquisition de matériels à compter de janvier 2023, RIB de l’entreprise, attestation d’affiliation à la médecine du travail, attestation URSSAF. Les ateliers employeurs sont mis en œuvre avec la collaboration de la Chambre Consulaire Interprofessionnelles de Saint Martin. Les Directions Assurance Maladie, Retraite, URSSAF, la Mutualité Sociale Agricole et le service Prévention des Risques Professionnels seront présents sur place. _Vx

Infos : dap@cgss-guadeloupe.fr

www.preventioncgss971.fr

