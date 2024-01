EMPLOI : L’ITSEE recherche un.e chargé.e d’études de tourisme

L’Institut Territorial des Statistiques et des Études Économiques de Saint-Martin (ITSEE) est à la recherche d’un.e chargé.e d’études et d’Enquêtes « Économie Touristique » afin d’agrandir l’équipe déjà en place.

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de conduite de ses politiques publiques, la Collectivité a créé par délibération du conseil territorial du 21 mars 2023, l’Institut Territorial des Statistiques et des Études Économiques de Saint-Martin, l’ITSEE. Afin de mener à bien l’ensemble de ses travaux et la coordination de ses missions, l’ITSEE recherche son/sa chargé(e) d’Études et d’Enquêtes « Économie Touristique ». Sous la supervision conjointe du Directeur Général et du Secrétaire Général, le/la Chargé(e) d’Études et d’Enquêtes spécialisé(e) en «Économie Touristique» sera chargé(e) de la création et du développement d’un service dédié à l’économie touristique. Ses principales missions consisteront à identifier les premiers travaux à entreprendre dans ce domaine et à élaborer une proposition d’organisation et de programmation pour leur réalisation. Ces axes de travail se concentreront principalement sur les activités suivantes : collecter et traiter des informations issues du secteur touristique, évaluer l’exploitabilité des données, identifier et rassembler l’ensemble des sources de données structurées ou non structurées nécessaires à sa mission, construire, maintenir et organiser les données pour en favoriser leur exploitation, superviser les mises à jour des bases en ajoutant les données manquantes et en supprimant les erreurs de datas, participer aux relations et contacts avec les partenaires, consolider les informations venant de différentes sources et enfin, garantir l’accessibilité, la bonne organisation des données de l’institut et faciliter leur valorisation. Le profil recherché par l’ITSEE est celui-ci : Cat A, titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (BTS, Maitrise) orienté tourisme, expérience en développement économique, politiques territoriales, diagnostics territoriaux, bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales d’outre-mer, forte expérience au contact des divers acteurs du tourisme, appétence pour la statistique et l’analyse exploratoire des données. Compétences requises : expérience dans la gestion de données, facilités à synthétiser et à manier les chiffres, maitrise de l’environnement Microsoft Office, connaissance du territoire de Saint-Martin, bilingue Français/Anglais, savoir travailler en équipe, esprit d’analyse et de synthèse, sens de la communication et de l’organisation, méthode, rigueur, confidentialité et fiabilité. Les candidatures pour le poste de chargé(e) d’Études et d’Enquêtes « Économie Touristique » sont à envoyer à pwinnicki@com-saint-martin.fr. _Vx

