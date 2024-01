SINT MAARTEN : L’URSM, le DP, le PFP et NOW signent un accord de coalition pour former un nouveau gouvernement

Au lendemain des élections parlementaires, les partis Unified Resilient St. Maarten Movement (URSM), Democratic Party (DP), Party for Progress (PFP), et Nation Opportunity Wealth (NOW) ont signé un accord de coalition pour former un nouveau gouvernement pour la période 2024-2028.

Un communiqué de presse publié samedi 13 janvier au soir indique que les quatre partis, qui ont chacun obtenu deux sièges lors des élections législatives de jeudi dernier, ont officiellement signé ce qui a été qualifié d’accord de coalition historique, marquant le début d’une nouvelle ère de gouvernance collaborative.

Le communiqué indique que l’accord de coalition présente une vision globale pour les quatre prochaines années, axée sur des questions clés telles que le développement économique, le bien-être social et la durabilité environnementale.

Les dirigeants de l’URSM, du DP, du PFP et de NOW ont exprimé leur enthousiasme pour cet effort de collaboration, soulignant la force qui découle d’une approche unifiée. « Le gouvernement de coalition vise à relever les défis, à renforcer la résilience et à capitaliser sur les opportunités afin de créer un avenir prospère et résilient pour l’île », indique le communiqué.

« Cette coalition témoigne de notre engagement commun en faveur du bien-être de Sint Maarten et de sa population. En mettant en commun nos forces et nos ressources, nous sommes convaincus de pouvoir relever les défis et de propulser notre île vers un avenir plus radieux ».

Des représentants de divers secteurs, des dirigeants communautaires et des citoyens ont tenu à être présents à la cérémonie de signature de ce moment historique dans le nouveau mode de fonctionnement du parlement.

Reste maintenant à connaître le nom du Premier ministre ou de la Première ministre à la tête du gouvernement. _AF

