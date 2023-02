SOCIÉTÉ : L’année 2023 sera chargée pour l’Office de Tourisme

Lors des vœux de la présidente, Valérie Damaseau, le 30 janvier dernier à la Loterie Farm, l’Office de Tourisme a dévoilé le actions prévues pour l’année 2023 avec une mise en lumière du retour de l’évènementiel sur le territoire.

« Après une année 2022 placée sous le signe de la gastronomie comme levier de développement touristique, l’Office de Tourisme (OT) va poursuivre pour ce cru 2023 sa stratégie de rayonnement territorial qui sera basé autour de la promotion d’évènements fédérateurs » . Après ces mots, Valérie Damaseau confiait vouloir bâtir une politique événementielle en créant une alliance entre la culture et le tourisme puis concentrer en un même lieu les acteurs interconnectés autour d’un même projet. L’enjeu pour l’OT est de faire de Saint-Martin l’île de référence en termes de festivités multi-segments et une marque de destination. Pour ce faire, huit événements phares saint-martinois ont désormais le soutien de l’Office de Tourisme pour 2023 : Les Mardis de Grand-Case, le Carnaval de Saint-Martin, la 43ème Heineken Regatta, le SXM Festival, Lov3Days, le Oualichi Festival, la Running Night et la Christmas Lighting Competition. Sans oublier la 3ème édition du Festival de la Gastronomie, organisé par l’OT en novembre prochain. Côté tourisme, la partie française offre actuellement 1500 chambres d’hôtel. Les prévisions 2023 selon Valérie Damaseau : « Politiquement, nous nous sommes fixés l’objectif d’atteindre 3500 chambres. Nous allons prioriser la réhabilitation des friches en facilitant le dialogue entre les propriétaires, les investisseurs, les services de l’État et de la Collectivité, et mettant en place un dispositif d’incitation fiscale. Nous accentuons nos efforts en encourageant les investisseurs locaux avec la mise en place d’un dispositif d’aide territoriale ciblé sur les investissements durables et la montée en gamme de notre produit, ce qui est complémentaire à l’aide FEDER qui existe déjà ». Les 151 restaurants et les 47 activités rejoignent le catalogue alléchant de Saint-Martin qui sera mis en avant au travers de plusieurs actions (Tune In) et campagnes de promotion en partenariat avec des médias internationaux. Collaborations avec des magazines (Saveurs, Exotismes), vidéo de promotion dans des cinémas de Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, campagnes radio (USA, France, Belgique), affichages sur des bus, trams et dans le métro (France, Allemagne, Pays-Bas), pop-up store en Guadeloupe et en Martinique, l’Office de Tourisme ne va pas chômer en 2023. Le lancement de la partie professionnelle du site academy.st-martin.org est également au programme pour les professionnels du voyage afin de tout savoir sur Saint-Martin, dans une optique de mieux vendre la destination. Autre lancement à retenir, le 1er Guide des Restaurants de Saint-Martin en mars 2023 qui s’intitulera « The Friendly Cuisine » et sera distribué dans les hôtels. _Vx

Infos : https://www.st-martin.org

