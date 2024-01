GENDARMERIE : Le colonel Maxime Wintzer-Wehekind à la tête du COMGEND Saint-Barthélemy/Saint-Martin

La création du commandement de la gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a été officialisée par une prise d’armes ce samedi 13 janvier à la pointe Babit, à Oyster pond, en présence du préfet des Iles du Nord, Vincent Berton, du procureur de la République de Basse-Terre, Xavier Sicot, du général Vincent Lamballe, commandant la gendarmerie de Guadeloupe, du colonel Maxime Wintzer-Wehekind, désormais premier commandant du commandement de gendarmerie des Iles du Nord et de nombreuses autorités civiles, militaires, judiciaires, administratives et invités.

Le fait d’organiser la cérémonie militaire à la Pointe Babit avec une vue imprenable sur Saint-Barthélemy n’a pas été décidé par hasard. « L’avènement en ce début de l’année 2024 du commandement de la gendarmerie de Saint-Barthélemy-Saint-Martin (le 10ème commandement de la gendarmerie Outre-mer, ndlr) constitue à la fois le début d’une nouvelle histoire, et un aboutissement. Il marque la construction d’un long chemin vers la reconnaissance de la spécificité de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin », a souligné lors de son allocution, le général de corps d’armée, Lionel Lavergne, commandant la gendarmerie de l’Outre-mer, qui a fait spécialement le déplacement dans les Iles du Nord pour cet événement historique.

Une nouvelle page s’écrit…

« Si jusqu’à présent la gendarmerie à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin était dépendante du commandement de la Guadeloupe qui a su parfaitement remplir la mission, la pleine autonomie représentée par la création de ce commandement entre en totale convergence avec une réforme territoriale débutée en 2007. Cette nouvelle page d’histoire que vous allez écrire va surtout se traduire par de nouveaux défis. Le défi de l’adaptation à de nouvelles formes de délinquance. Si je compte sur vous pour le faire, c’est aussi car je sais que vous serez dotés de nouveaux outils, permettant de mieux comprendre, anticiper et agir, sous l’autorité du préfet et des magistrats. Le défi de la coopération interservices et internationale sera également à relever. Il est impératif d’œuvrer avec les autres services de l’Etat, avec l’ensemble de la chaîne judiciaire, et avec nos collègues de la partie hollandaise qui partagent nos mêmes préoccupations face à l’insécurité croissante, au phénomène des gangs criminels et à leur corollaire de violences collectives et d’incivilités », a tenu à rappeler le grand patron des gendarmes d’Outre-mer.

La cérémonie militaire qui fera date dans l’histoire de la gendarmerie des Iles du Nord s’est poursuivie avec différentes décorations remises à plusieurs militaires dans l’exercice de leurs fonctions. Vint ensuite le moment pour le général de corps d’armée, Lionel Lavergne, de remettre au colonel Maxime Wintzer-Wehekind, le fanion portant les couleurs du nouveau commandement de la gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui est composé de 200 militaires. Tout un symbole. _AF

13 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter