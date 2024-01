SINT MAARTEN / Juliana : Inauguration de la zone départ

Vendredi 12 janvier en soirée s’est tenue l’inauguration officielle de la partie enregistrement et départ de l’aéroport de Juliana.

Princess Juliana International Airport Operating Company NV a fêté vendredi une étape importante dans la remise en service de notre aéroport international dont l’économie de Saint-Martin dépend dramatiquement.

La reconstruction de l’aéroport n’a commencé qu’en 2021 sous l’impulsion de son PDG Brian Mingo (Ndlr: ancien directeur de Telcel) et depuis, le projet a fait des progrès significatifs. Vendredi fut un grand moment de célébration avec les parties prenantes. À l’étage, la zone des départs/embarquement est absolument magnifique et a été complètement refaite. Elle accueille déjà tous les passagers depuis 2 mois. D’ici la fin du mois de janvier 2024, le nouveau hall d’enregistrement au niveau zéro ouvrira progressivement (voir photos).

«Ce nouveau hall d’enregistrement marque une étape importante dans l’engagement continu de PJIAE à fournir les meilleurs services à ses usagers. Il s’agit de la première phase d’un vaste projet de modernisation au bénéfice des passagers» a déclaré le management.

Selon PJIAE, les voyageurs auront accès à plusieurs points de vente, boutiques et restauration, tous sélectionnés pour satisfaire les voyageurs les plus exigeants.

Le hall des départs & enregistrement équipé d’une technologie de pointe est conçu pour répondre à la croissance du nombre de passagers jusqu’à 2.5 millions de passagers par an (1.47 millions en 2023) avec plus de 40 bornes kiosques pour un enregistrement ultra rapide et la dépose bagage.

Le contrôle des passagers et le processus de contrôle rapide des passeports font appel aux dernières avancées technologiques.

La zone d’enregistrement rénovée et modernisée sera ouverte progressivement d’ici à fin janvier 2024.

Brian Mingo, PDG de PJIAE, a exprimé sa gratitude pour cette étape importante : «Nous sommes très fiers et reconnaissants envers tous nos collègues et partenaires qui ont permis d’atteindre cet objectif ! Au nom du conseil d’administration, je tiens à leur exprimer ma plus profonde gratitude. Le PJIAE se réjouit d’accueillir davantage de passagers dans le nouveau hall des départs amélioré, qui offre des installations de pointe et une meilleure expérience de voyage».

Dans son discours, Silveria Jacobs, Première ministre de St. Maarten, a indiqué : «C’est grâce à notre résilience, à notre dévouement et à notre travail acharné que nous avons obtenu des résultats remarquables pour cet aéroport et pour notre nation. Avec toutes les parties prenantes, nous avons surmonté les obstacles en transformant cet aéroport. La journée d’aujourd’hui montre l’esprit de notre nation résiliente. Je tiens à remercier tous les Saint-Martinois qui ont contribué à ce projet».

Réouverture de la zone arrivée en juin

Après l’achèvement des zones de départ et d’enregistrement, l’attention se portera sur la deuxième phase, qui consistera en la construction d’un hall d’arrivée modernisé. Celui-ci offrira un espace plus accueillant pour les passagers, avec des systèmes de traitement des bagages améliorés, des procédures d’immigration efficaces et beaucoup d’autres améliorations pour les passagers.

Le flux de passagers entre la sortie de l’avion et la porte d’arrivée sera optimisé. La construction du hall d’arrivée devrait être achevée au deuxième trimestre 2024.

«Jusqu’à la fin du projet, PJIAE reste déterminé à minimiser les perturbations pour ses employés, les voyageurs et les autres membres de la communauté aéroportuaire. Une planification rigoureuse et une coordination permettra de s’assurer que les activités de construction n’entravent pas les opérations de l’aéroport et que les passagers soient gênés le moins possible».

«L’approche de la fin de la reconstruction de l’aéroport de Juliana reflète la volonté de PJIAE de se moderniser pour atteindre des normes aéroportuaires de classe mondiale tout en s’adaptant à l’évolution du marché». Juliana deviendra ainsi l’aéroport le plus moderne de la région Caraïbe.

L’inauguration s’est terminée à l’étage dans la zone embarquement avec un cocktail dinatoire apprécié et animé musicalement par Sugar Apple.

Une très bonne nouvelle pour l’économie de l’île et de ses voisines ainsi que pour les passagers. Encore quelques mois et nous aurons -finalement- un aéroport exceptionnel qui dynamisera notre destination toujours et encore demandée. _AH

