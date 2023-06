ANIMAUX : Attention aux empoisonnements !

Une nouvelle vague d’empoisonnement sauvage semble en cours sur le territoire. Depuis plusieurs jours, les témoignages se succèdent concernant la présence de poison dans certains quartiers ou d’animaux empoisonnés. La grande prudence est donc de mise.

La colère gronde au sein de la population, une nouvelle vague d’empoisonnement d’animaux a été constatée par plusieurs personnes en commençant par le secteur de Baie Nettlé. D’autres témoignages ont suivi concernant les quartiers d’Anse Marcel et de la Baie Orientale où un chien a été victime d’empoisonnement sur le front de mer. Un chat a été retrouvé mort à Baie Nettlé ce lundi 19 juin. La vigilance est particulièrement de circonstance pour éviter d’autres drames. Aux propriétaires de chat, gardez-les à l’intérieur temporairement. Pour les propriétaires de chien, tenez-les en laisse lors des promenades en restant attentifs aux endroits qu’ils pourraient renifler. L’usage d’une muselière (grillagée, pas en tissu) peut paraître extrême mais il vaut parfois mieux prévenir que guérir. Car une fois le poison ingéré, en fonction du poids de l’animal, il ne faut que 5 à 20 minutes pour que l’animal convulse et se torde de douleurs jusqu’à la mort. Si vous constatez des choses suspectes au sol (boulette de nourriture) ou des animaux morts, ayez le réflexe de prendre des photos et de relayer l’information aux associations (Collectif Animaux SXM, I Love My Island Dog, Soualiga Animal Lovers) pour qu’il la diffuse sur les réseaux sociaux. Surtout, ne manipulez jamais rien à mains nues. Utilisez des gants pour placer le poison dans un sac hermétique et apportez-le à la gendarmerie, ainsi que le rapport de votre vétérinaire en cas de soin d’urgence. Si votre animal est victime d’empoisonnement, faites-lui ingérer une cuillère à café d’eau oxygénée avec une seringue ou du charbon actif avant de l’emmener chez le vétérinaire. Faites attention à vos animaux. _Vx

