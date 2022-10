Les portes d’Innovation Médicale Caraïbes (I.M.C) sont officiellement ouvertes 

C’est dans le cadre de la Semaine Bleue qu’I.M.C a choisi d’ouvrir ses portes en invitant le public à découvrir les nombreux services proposés par cette société de vente et de location de matériel médical basée à Quartier d’Orléans.

Innovation Médicale Caraïbes, dite I.M.C, est une société par actions simplifiées (SAS) détenue par plusieurs associés dont la psychomotricienne Ananda Arnell et Anthony Defrel qui en est le directeur et le président, également formé comme prestataire de services et distributeurs de matériel (PSDM). Bien que la société soit active depuis janvier de cette année, les portes ouvertes organisées ce mercredi 5 octobre dernier marquaient l’ouverture officielle d’I.M.C. Le calendrier de la semaine nationale des personnes âgées et retraitées, aka la Semaine Bleue, ne pouvait mieux tomber pour mettre en avant cette structure qui équipe, revalorise et stimule les aînés en fournissant du matériel médical aux privés comme aux professionnels. De 9h à 17h, le public a ainsi pu découvrir les locaux d’I.M.C à la rue Coralita de Quartier d’Orléans et en apprendre plus sur les différents moyens d’aménagement du logement des personnes en perte d’autonomie à qui la structure propose des adaptations à domicile comme dans le cas d’une post-hospitalisation ou d’un vieillissement, avec, par exemple, un fauteuil confort liberty. Le matériel médical proposé par cette société, qui a pour but de revaloriser la personne retraitée en lui montrant que vieillesse et autonomie ne sont pas incompatibles, fut exposé sur site (chaises roulantes, lit médicalisé, matériel de soins à la personne, etc) ainsi que des jeux ludiques ou sensoriels pour stimuler les compétences psychomotrices de chacun, comme « Pairs », le jeu de paires et de mémoire dont les 16 cartes en bois sont conçues et fabriquées à Saint-Martin, confectionné par le plasticien et designer graphiste Kaël Fazer aussi connu sous le nom de Perspixace. Le duo d’I.M.C tenait particulièrement à participer à la Semaine Bleue pour faire savoir à toutes les générations qu’il existe des solutions pour se sentir en sécurité chez soi, des solutions qui ne seraient peut-être pas envisagées par d’autres professionnels de santé. Le regard différent, l’expertise et la complémentarité d’Ananda et Anthony sont la force d’Innovation Médicale Caraïbes qui participe à pallier comme il se peut le manque d’ergothérapeutes sur le territoire de Saint-Martin et surtout, compenser les difficultés des personnes âgées. _Vx

Infos : +59 06 90 61 71 34

imc.sxm@outlook.fr

15 rue de Coralita à Quartier d’Orléans

