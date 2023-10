EMPLOI : 3ème édition de la Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics

Pôle emploi, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) organisent, du 9 au 13 octobre, la 3ème Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics afin de mettre en avant l’attractivité de cette filière incontournable, faire connaître les formations, les métiers et faciliter les recrutements des entreprises.

Secteur clé de la dynamique économique de Saint-Martin, le BTP propose de réelles opportunités d’emploi. Entre le bâtiment et les travaux publics, les métiers sont très variés et la transition écologique ouvre de nouveaux besoins en compétences. En agence ou sur le terrain, en présentiel ou à distance, ce sont plus de 20 événements qui seront organisés en Guadeloupe et dans les Iles du Nord à l’occasion de la 3è édition de cette semaine. Job-datings, forum, immersions, webinaires, rencontres avec les professionnels, découvertes des métiers et des formations seront autant d’opportunités pour faciliter la rencontre entre les professionnels de ce secteur, les demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion professionnelle, les salariés en recherche de mobilité ou encore les jeunes en réflexion sur leur orientation.

Dans le cadre de cette semaine nationale, l’agence Pôle Emploi de Saint-Martin organise ce jeudi 12 octobre, de 8h à 12h le « Bus Tour » : un parcours de visites d’entreprises du secteur pour 20 demandeurs d’emploi, afin de rencontrer les professionnels et découvrir les métiers in situ. Un bus dédié assurera le transport des participants entre les différentes entreprises, avec un départ et un retour à l’agence.

Le programme des visites d’entreprise : Exoford à Sandy Ground, Les compagnons bâtisseurs à Friars Bay, TMTT à Cul-de-Sac et pour finir, Sottra à Quartier d’Orléans.

