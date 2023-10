TRAVAUX : La déconstruction de l’ancien bâtiment du Front de mer est dans sa dernière phase

C’est un lieu historique qui disparaît et avec lui tellement de moments magiques, de parties de cartes, de dominos, de repas en famille ou entre amis dans les Lolos traditionnels, de fêtes aussi sur la place du kiosque, où la commune, puis la Collectivité et les associations du territoire, ont organisé de très nombreux événements publics.

« La démolition de ce bâtiment emblématique du Front de mer de Marigot marque la fin d’une époque, c’est une page qui se tourne pour laisser la place à une nouvelle page blanche qu’il conviendra de réécrire ensemble », souligne la COM avant de rajouter « Il faudra recréer autour d’un projet innovant un lieu touristique d’accueil et de fête, intégrant nos restaurants traditionnels, le marché alimentaire et le marché artisanal ».

Dans un premier temps, la place sera nivelée, nettoyée et sécurisée.

Puis, viendra le temps de la définition et de la construction du nouveau projet d’aménagement.

« Ce dernier respectera notre histoire, celle de Marigot et son patrimoine architectural, les besoins des commerçants qui travaillent sur le Front de mer et les phases de concertation à l’issue desquelles la Collectivité donnera vie à un nouvel espace aménagé, allant du rond-point du Pirate à Galisbay, conforme aux attentes du territoire et ses habitants ».

237 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter