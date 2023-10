ENVIRONNEMENT / Prévision sargasses : St Martin et St Barthélemy en risque moyen

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce 9 octobre 2023, Météo France classe le niveau de risque à moyen pour les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Quelques arrivages notables sont prévus autour des Îles du Nord. Grâce aux images satellite du dimanche 8 octobre dernier, Météo France note la présence de quelques filaments et radeaux à l’est des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Évoluant dans un flux de sud-est à est, ces derniers sont la source des arrivages ponctuels mais, parfois, répétitifs pour les prochains jours. L’océan est nettement moins chargé plus au large est aux alentours de Barbuda; signe d’une probable accalmie d’ici 4 jours. Il y a encore quelques détections au large de l’arc antillais mais elles sont de moins en moins nombreuses, cela ne constitue plus des arrivages aussi réguliers. Selon les prévisions, malgré les détections en centre Atlantique et dans la zone équatoriale, la tendance concernant notre territoire pour les prochaines semaines est à l’atténuation. _Vx

